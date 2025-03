Nomofobia, noua dependenţă care ia amploare. Ce este şi cum se manifestă

9 din 10 respondenți, adică 91%, mai exact au recunoscut că nu lasă să treacă nici măcar o oră fără să verifice dacă au primit noi actualizări din chat-uri sau rețele sociale, în unele cazuri de până la 80 de ori pe oră. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Nomophobia este dependenţa a cărei semnificație este bine ilustrată de cuvintele englezești din care provine: "No mobile phobia", sau teama de a nu avea acces rapid la telefonul mobil pentru a putea fi mereu contactaţi. Un simptom clar al "Fear of missing out", adică fobia celor cărora le este frică să nu fie la curent cu diverse conversații sau cu o informaţie importantă.

Gravitatea acestei noi dependenţe reiese dintr-un studiu realizat luna trecută de Censuswide în numele Amazon Kindle pe un eșantion de 2.000 de subiecţi reprezentativi pentru populația adultă.

Prezentate la Milano cu ocazia Zilei Mondiale a Deconectării, rezultatele studiului au scos la iveală concluzii alarmante: 9 din 10 respondenți, adică 91%, mai exact au recunoscut că nu lasă să treacă nici măcar o oră fără să verifice dacă au primit noi actualizări din chat-uri sau rețele sociale, în unele cazuri chiar şi până la 80 de ori pe oră, adică mai mult de una pe minut.

După cum este evident, acesta este un comportament care are un impact puternic asupra vieţii de zi cu zi. Neurologul australian Mark Williams, a comentat pentru publicaţia Corriere della Sera rezultatele raportului: "De fiecare dată când atenția este distrasă de o notificare, este nevoie de 60-90 de secunde pentru a se reorienta asupra sarcinii care a fost efectuată inițial. Aceste întreruperi necesită timp, ceea ce duce la o eficiență mai scăzută." Astfel dependenţa de telefon este capabilă să producă efecte comparabile cu cele ale fumatului şi ale alcoolului.

Medicul neurolog australian a mai adăugat: "Notificările pot declanșa eliberarea de dopamină, determinând oamenii să își verifice în mod compulsiv telefoanele în așteptarea uneia noi". În consecință, "când auzi sunetul unei notificări sau simți vibrația telefonului tău, creierul îl interpretează ca pe ceva care necesită atenție imediată, menținând astfel o stare constantă de alertă".

Așadar nu este surprinzător că 59% dintre participanții la sondaj au declarat că se simt frecvent distrași. 28% chiar au spus că îşi verifică notificările până când se culcă. Sfatul doctorului Williams, în acest sens, este să "petreci cel puțin o oră departe de notificări seara înainte de a te odihni, pentru a oferi timp minții să se relaxeze". Adică exact contrariul față de ceea ce se întâmplă de obicei, având în vedere că 74% dintre oameni au recunoscut că au adormit mai târziu decât se așteptau tocmai din cauza ultimelor verificări ale dispozitivelor lor.

Comunicatoarea digitală Valentina Pano a subliniat pentru presa din Italia: "Trăim într-o eră extrem de interconectată, petrecem în medie 349 de minute pe zi în fața telefonului și cu degetele mari parcurgem în jur de 126 de kilometri pe an alergând printre notificări. Riscul real este acela de a pierde ceva în viața din jurul nostru, motiv pentru care este necesar să redescoperim relația cu aici și acum."