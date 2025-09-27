O comoară cu bijuterii şi monede bizantine din aur, vechi de 1.400 de ani, a fost descoperită în Israel

Una dintre cele 97 de monede de aur este extrem de rară şi a fost bătută în Cipru, în anul 610 d.Hr. Sursa foto: X / LachovskiNili

Descoperire arheologică impresionantă în Israel. O echipă de cercetători a găsit unul dintre cele mai mari tezaure bizantine de monede de aur găsite vreodată în Ţara Sfântă. Printre bani vechi de 1.400 de ani, s-au găsit şi bijuterii din aur cu perle şi pietre semipreţioase, iar una dintre monede este extrem de rară şi a fost bătută în Cipru, în anul 610 d.Hr., au scris jurnaliştii publicaţiei Greek Reporter.

Bijuterii şi monede de aur, vechi de 1.400 de ani, descoperite în Israel

Evenimentul important a avut loc în Parcul Național Susita, aflat în regiunea de nord a Israelului, după ce un detector de metale a început să emită semnale puternice. Anticul oraș grec Hippos (greacă: Ἵππος) a fost fondat în perioada elenistică și a devenit parte a Decapolei greco-romane, înainte de a se transforma într-un centru creștin bizantin. Hippos sau Sussita este situat în zilele noastre pe Înălțimile Golan, pe un deal cu vedere spre Marea Galileii.

Operatorul Eddie Lipsman, care asista echipa de excavare a Universității din Haifa, a îndepărtat pământul de lângă o piatră mare și a zărit sclipiri aurii. "Detectorul o luase razna; nu-mi venea să cred — monedele de aur începeau să iasă la iveală una câte una", a declarat Eddie Lipsman, conform sursei citate.

Jurnaliştii de la Greek Reporter au mai scris că arheologii din Israel au scos la lumină 97 de monede de aur, alături de fragmente de cercei împodobiți cu perle, pietre semiprețioase și sticlă. Monedele acoperă perioada domniei lui Justin I (518 - 527 d.Hr.) până la primii ani ai lui Heraclius (610 - 613 d.Hr.). Printre ele se numără solidi întregi, jumătăți (semissis) și treimi (tremissis). Ceea ce a descoperit s-a dovedit a fi unul dintre cele mai mari tezaure bizantine de monede de aur găsite vreodată în Israel.

Printre descoperiri se numără și o monedă rară, bătută în Cipru în anul 610 d.Hr., în timpul revoltei lui Heraclius cel Bătrân și a fiului său împotriva împăratului Phocas. Doar încă un exemplar de acest fel a mai fost găsit vreodată în Israel.

"Acesta este unul dintre cele mai importante tezaure din epoca bizantină descoperite pe uscat în Israel. Aurul este un metal nobil, iar atunci când găsești monede și bijuterii vechi de circa 1.400 de ani care arată ca noi, este o experiență rară", a declarat dr. Michael Eisenberg, co-director al săpăturilor și cercetător la Institutul de Arheologie Zinman al Universității din Haifa.

O privire în trecut

Dr. Michael Eisenberg a remarcat că mai multe monede păstrau încă urme de material textil din săculețul în care fuseseră ascunse. Cercetătorii cred că tezaurul a fost îngropat în timpul înaintării sasanido-persane de la începutul secolului al VII-lea, când Susita a fost prinsă în conflict.

Dr. Danny Shion, numismatistul echipei, a subliniat valoarea monedei cipriote: "Este o descoperire rară care adaugă un strat important în înțelegerea istoriei politice și economice a perioadei".

Și bijuteriile au atras atenția prin măiestria artistică.

"Cerceii sunt marea surpriză pentru mine. Orfevrărie delicată, ce îmbină pietre semiprețioase și perle – sper ca bijutierii contemporani să recreeze această frumusețe", a spus dr. Arleta Koblewska, co-director al săpăturilor.

Trecutul turbulent al oraşului antic Sussita (Hippos)

Așezată deasupra Mării Galileii, Susita a fost un centru creștin în perioada bizantină, funcționând ca episcopie cu cel puțin șapte biserici. Cercetările desfășurate timp de 26 de ani au scos la lumină urme ale cuceririi sasanide, inclusiv arderea Bisericii Martirului Teodor. Cercetătorii sugerează că unele comunități evreiești s-ar fi aliat cu armata sasanidă împotriva dominației bizantine.

"Parcul Național Susita este un munte al surprizelor, cu o mie de ani de istorie. Pentru a înțelege complexitatea zonei de acum aproximativ 1.400 de ani, este suficient să urci pe Muntele Susita și să privești spre vest, către Tiberiada – orașul evreiesc", a declarat dr. Dror Ben-Yosef, responsabil pentru patrimoniu în cadrul Autorității pentru Natură și Parcuri din Israel.