O enigmă cosmică: Hubble a fotografiat o galaxie care sfidează regulile astronomiei

Telescopul spațial Hubble al NASA și ESA a fotografiat o galaxie care i-a pus pe gânduri pe astronomi. Este vorba despre NGC 2775, aflată la aproximativ 67 de milioane de ani-lumină distanță, în constelația Racului, precizează NASA.

La prima vedere, centrul galaxiei este neted și fără gaz – semănând cu o galaxie eliptică. Dar, spre margine, apare un inel de praf presărat cu roiuri de stele tinere, ceea ce o face să semene și cu o galaxie spirală. Întrebarea firească este: ce este NGC 2775 de fapt – spirală, eliptică sau altceva?

Între două lumi: spirală sau lenticulară?

Pentru că putem privi această galaxie doar dintr-un singur unghi, clasificarea nu e simplă. Unii cercetători o consideră o spirală, datorită „penei” de praf și stele vizibile pe margine. Alții o încadrează ca galaxie lenticulară – un tip intermediar între spirală și eliptică.

Lenticularele sunt încă un mister. Ele ar putea fi spirale care și-au pierdut gazul necesar pentru formarea de noi stele și și-au estompat brațele spiralate, sau galaxii eliptice care au adunat gaz într-un disc.

Urmele unei fuziuni galactice

În cazul lui NGC 2775, există indicii că ar fi „înghițit” alte galaxii în trecut. Dincolo de imaginea spectaculoasă surprinsă de Hubble, astronomii au detectat o coadă de hidrogen lungă de aproape 100.000 de ani-lumină, care se înfășoară în jurul galaxiei.

Această urmă ar putea fi restul uneia sau mai multor galaxii care s-au apropiat prea mult și au fost sfâșiate, apoi absorbite. O asemenea fuziune ar putea explica aspectul său neobișnuit de astăzi.

Ce cred majoritatea astronomilor

În prezent, cei mai mulți specialiști consideră că NGC 2775 este o galaxie spirală floculentă.

O galaxie spirală floculentă arată ca o spirală dezordonată, cu brațe ‘ciufulite’. În loc de linii clare de stele și praf, are pete și smocuri luminoase, ca niște pene răsfirate, ceea ce îi dă un aspect neuniform.

O imagine anterioară a acestei galaxii a fost publicată în 2020. Noua fotografie adaugă observații la o lungime de undă specifică luminii roșii, emisă de norii de hidrogen din jurul stelelor masive și tinere. Aceste zone apar ca pete roz strălucitoare și îi ajută pe astronomi să vadă exact unde se nasc noi stele în galaxie.