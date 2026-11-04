O fotografie cu cerul noaptea este atât de incredibilă, încât fotograful a fost acuzat că folosește inteligența artificială

2 minute de citit Publicat la 12:25 04 Noi 2026 Modificat la 12:25 04 Noi 2026

Brendan Larsen a fotografiat timp de două ore cerul deasupra muntelui Taranaki, pe Insula de Nord, într-o noapte din septembrie. FOTO: Facebook Brendan Larsen

O imagine cu mii de linii luminoase care se întretaie deasupra muntelui Taranaki, în Noua Zeelandă, a devenit virală. Liniile arată cum s-au deplasat sateliții pe cer în timpul fotografierii. Imaginea părea însă atât de neobișnuită, încât unii l-au acuzat pe fotograful Brendan Larsen că a creat-o cu inteligența artificială, scrie The Guardian.

Pentru a obține imaginea, Larsen a fotografiat timp de două ore cerul deasupra muntelui Taranaki, pe Insula de Nord, într-o noapte din septembrie.

Fotograful, în vârstă de 51 de ani, și-a programat aparatul să facă fotografii cu o expunere de opt secunde și o pauză de două secunde între cadre. "L-am lăsat să meargă timp de două ore și am făcut 578 de fotografii. Asta a fost partea ușoară", a povestit el.

Editarea i-a luat aproximativ 40 de ore. Larsen a suprapus fotografiile în Adobe Photoshop și a șters stelele din cadre pentru ca liniile luminoase să se vadă mai clar. În fiecare cadru apăreau, în medie, aproximativ 25 de sateliți.

Pe măsură ce suprapunea cadrele, Larsen a văzut cum liniile încep să se întretaie. Și-a dat seama că imaginea va fi și mai spectaculoasă dacă va continua să adauge fotografii.

În imaginea finală se văd aproximativ 14.000 de linii luminoase, surprinse în timpul trecerii a circa 1.400 de sateliți. Același satelit putea apărea în mai multe cadre.

Larsen a publicat imaginea la jumătatea lunii octombrie. Aceasta a adunat rapid zeci de milioane de vizualizări și mii de comentarii, iar fotograful a câștigat 15.000 de urmăritori noi.

Unii dintre cei care au văzut-o au crezut că a fost generată cu AI. Larsen spune că înțelege reacția. Programele de generare a imaginilor au devenit atât de bune, încât diferența poate fi greu de observat, mai ales dacă nu cunoști locul sau nu ești familiarizat cu astrofotografia. Totuși, acuzațiile îl frustrează.

Îl deranjează și că unii descarcă fotografia și încearcă să o recreeze cu inteligența artificială, iar copiile au greșeli evidente.

Larsen a filmat etapele realizării imaginii, pentru că se aștepta ca unii să îi pună la îndoială autenticitatea. El speră că filmarea îi va apropia pe privitori și de locul în care a fotografiat.

În copilărie, Larsen era uimit de câte stele se vedeau din zonele rurale ale Noii Zeelande. În cei șase ani de când fotografiază cerul nopții, spune că a observat mai multă poluare luminoasă și tot mai mulți sateliți. "E fascinant să vezi sateliții, dar și tulburător", a spus el.

Fotograful spune că a primit în jur de 10.000 de comentarii pe Facebook. În cele mai multe, oamenii îi spun că imaginea este frumoasă, dar că îi îngrijorează ce se întâmplă cu cerul nopții.

În jurul Pământului orbitează aproximativ 16.000 de sateliți activi, alături de zeci de mii de obiecte și fragmente, printre care sateliți scoși din uz, piese de rachete și resturi de la echipamente lansate în spațiu.

Particulele metalice eliberate la lansarea rachetelor sau la reintrarea sateliților în atmosferă ar putea afecta compoziția atmosferei și stratul de ozon, arată studiile. ONU avertizează că intensificarea activității spațiale poate afecta și siguranța la sol, întunericul natural al cerului și observațiile astronomice.

Privit cu ochiul liber, cerul nopții încă nu pare atât de aglomerat. Larsen se întreabă însă cum va arăta în viitor și speră că imaginea sa va deschide o discuție despre folosirea responsabilă a sateliților.

"Putem atrage atenția asupra problemei și putem convinge mai mulți oameni să susțină protejarea cerului nopții", a spus fotograful.