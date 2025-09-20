O „gaură” uriașă în formă de fluture a apărut pe Soare. Este de 35 de ori mai lată decât Pământul

Gaura coronală observată de astronomi are o particularitate vizuală rar întâlnită. Foto: NASA

Un fenomen spectaculos a fost observat pe suprafața Soarelui: o gaură coronală uriașă, de peste 35 de ori mai lată decât Pământul, s-a format în această săptămână și ar putea genera spectacole de aurore boreale în Alaska, Canada și chiar în nordul extrem al Statelor Unite, scrie Accuweather.

Ce sunt găurile coronale?

Găurile coronale reprezintă deschideri în câmpul magnetic solar, prin care fluxuri de particule încărcate scapă cu mare viteză în spațiu. Acestea sunt fenomene relativ comune și, deși dimensiunea celei actuale este impresionantă — aproximativ 480.000 de kilometri lățime — cercetătorii subliniază că nu este ceva ieșit din tipare.

Un fluture pe cer

Gaura coronală observată de astronomi are o particularitate vizuală rar întâlnită: seamănă cu silueta unui fluture întins pe suprafața solară. Când astfel de structuri sunt orientate spre Pământ, particulele solare ajung să interacționeze cu câmpul magnetic al planetei noastre, declanșând aurore boreale.

Unde pot fi văzute aurorele

Potrivit specialiștilor, în weekend există șanse mari ca cerul să fie luminat de aurore în regiunile obișnuite — Alaska și zone din Canada. În plus, există și o posibilitate redusă ca fenomenul să fie vizibil în nordul extrem al SUA, inclusiv în Peninsula Superioară a statului Michigan sau în nordul Noii Anglii.