O nouă ploaie de stele: Leonidele ating punctul maxim pe 17 noiembrie 2025

1 minut de citit Publicat la 07:00 15 Noi 2025 Modificat la 07:00 15 Noi 2025

Leonidele sunt considerate una dintre cele mai rapide și spectaculoase ploi de stele. Foto: Profimedia Images

Unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale toamnei, ploaia de stele Leonide 2025, va atinge punctul maxim în noaptea de 16 spre 17 noiembrie. Cerul se va transforma într-un adevărat spectacol cosmic, cu zeci de meteori care vor străbate atmosfera Pământului cu viteze uimitoare, scrie American Meteor Society.

Leonidele sunt considerate una dintre cele mai rapide și spectaculoase ploi de stele, oferind un spectacol intens pentru pasionații de astronomie.

Leonidele vor fi vizibile pe 17 noiembrie, după miezul nopții

În 2025, perioada de activitate a Leonidelor va fi între 6 și 30 noiembrie, însă momentul de vârf va fi în noaptea de 16 spre 17 noiembrie, când se pot observa până la 15 meteori pe oră în condiții ideale.

Luna va fi doar 9% luminată, ceea ce înseamnă că lumina ei nu va afecta vizibilitatea stelelor căzătoare. Observatorii din zonele rurale, departe de poluarea luminoasă, vor avea cele mai mari șanse să se bucure de spectacol.

Cei care doresc să vadă fenomenul trebuie să iasă afară după miezul nopții, când radiantul — punctul din care par să provină meteoriții — se ridică deasupra orizontului.

Leonidele sunt cunoscute pentru momentele lor de glorie, producând în trecut adevărate furtuni de meteori, cu sute sau chiar mii de „stele căzătoare” pe oră, cum s-a întâmplat în anii 1833, 1866, 1966, 1999, 2001 și 2002.

Cum se formează Leonidele

Ploaia de stele Leonide este produsă de cometa 55P/Tempel–Tuttle, care orbitează Soarele o dată la aproximativ 33 de ani. Când Pământul trece prin dâra de praf și resturi cosmice lăsate în urmă de cometă, aceste particule intră în atmosferă cu viteze uriașe — de până la 70 km/s — arzând și formând dâre luminoase vizibile pe cer.

Deși cometa mamă va reveni în apropierea Soarelui abia în 2031, fragmentele de praf și gheață din trecerile anterioare continuă să ofere un spectacol ceresc remarcabil în fiecare noiembrie.

Astronomii estimează că în 2025 nu vom avea o „furtună” de meteori, dar ne putem aștepta la o ploaie constantă, intensă și ușor de observat, cu condiții excelente datorită Lunii aflate în fază de secară descrescătoare.

Pentru a te bucura la maximum de ploaia de stele Leonide 2025, ieși afară după miezul nopții, într-un loc întunecat, departe de orașe și lumini artificiale. Nu este nevoie de telescop – ochiul liber este cel mai bun instrument pentru a urmări fenomenul.