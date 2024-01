Primii oameni moderni din Europa aveau pielea închisă și ochii albaștri. Dovezile pe care se bazează oamenii de știință

Cercetătorii susțin că primii oameni moderni din Europa erau, de fapt, vânători cu pielea închisă și cu ochii albaștri, diferiți ca aspect de europenii de azi.

Astăzi, toată lumea știe că Europa este un autentic "continent alb“, însă noile studii arată că primii europeni din specia Homo Sapiens aveau trăsături cu mult diferite.

Homo Sapiens, adică omul modern, s-a născut undeva în zona sud-africană, acum aproximativ 300.000 de ani în urmă.

Deși cercetările nu au putut să stabilească exact din ce ramură a hominizilor s-a dezvoltat omul modern și care au fost ingredientele genetice care au stat la baza acestuia, noile studii au identificat două ramuri cu trăsături genetice asemănătoare.

Este vorba despre Homo Antecessor, o specie intermediară între vechii hominizi africani și omul modern.

Cele două filoane genetice au fost identificate după studiul genomului populațiilor de astăzi din sudul, estul și vestul Africii.

Populația cea mai aproapiată de primii oameni moderni este clanul Nama, din cadrul triburilor Khoe-San.

Omul modern s-a împerecheiat, de-a lungul timpului, și cu alte specii de hominizi, începând din Africa și până în Europa.

Este vorba despre Homo Naledi, în Africa, adică o specie de hominizi primitivi, dar și despre Denisovani în Asia sau Omul de Neanderthal în Africa.

O parte a comunităților de Homo Sapiens a părăsit Africa acum 195.000 de ani în urmă, migrând către Asia și Europa.

Neanderthalienii, primii europeni

În afara celor câteva fosile de Homo Erectus, primii locuitorii ai Europei, din specia Homo, au fost oamenii de Neanderthal.

Aceștia au fost capabili de a se adapta perfect climei reci, erau vânători, oameni de statură mică, foarte robuști, cu maxilare și arcade proeminente, dar și nări late, capabile să filtreze aerul rece.

Un os de urs descoperit la Krapina în Croația arată că neanderthalienii cunoșteau forme de artă, folosind femurul ursului de peșteră pentru a confecționa fluiere.

Conform studiilor genetice, oamenii de Neanderthal aveau pielea albă și cel mai probabil părul roșcat și ochii verzi. Erau mult mai puternici din punct de vedere fizic decât omul modern și aveau o capacitatea craniană mai mare.

Totuși, aceștia au dispărut acum 30.000 de ani în urmă, iar cauzele posibile se referă fie la dezvoltarea unor boli genetice sau chiar la existența unor conflicte sângeroase cu Homo Sapiens, care i-ar fi exterminat. Deocamdată, adevărul nu este cunoscut.

Primii oameni moderni din Europa

Specialistul Ludovic Slimak arată, în articolul ”The three waves: Rethinking the structure of the first Upper Paleolitihic in Western Eurasia”, că primii Homo Sapiens sau oameni moderni au ajuns în Europa încă de acum 54.000 de ani în urmă.

Noile studii susțin ideea potrivit căreia primii oameni moderni din Europa aveau pielea neagră și ochii albaștri.

Specialiștii Institutului de Biologie Evoluționară din Barcelona, Spania, au analizat scheletele a doi vânători paleolitici, găsite în munții Spaniei, în 2006.

"Cea mai mare surpriză a fost să descoperim că acești individ aveau niște versiuni africane în gene, care determină pigmentarea, ceea ce indică că avea pielea de culoare închisă“, precizează doctorul Lalueza-Fox.

O altă descoperire, de această dată în Marea Britanie, care vizează rămășițele unui vânător, a arătat, în urma cercetărilor, că acesta avea pielea întunecată, părul negru și ochii albaștri.

Cercetătorii cred deci că, inițial, primii oameni moderni ajunși în Europa aveau pielea neagră și ochii albaștri.

Aceste caracteristici au rămas în timp, dar apoi, ca o adaptare la mediu, s-au schimbat, iar pielea s-a deschis mult la culoare, poate și în contact cu genele neanderthaliene, având în vedere că Homo Sapiens s-a împerechiat cu omul de Neanderthal, potrivit adevarul.ro.