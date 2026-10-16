Regulile mondiale de măsurare a timpului se schimbă. „Secunda intercalară” va fi eliminată din 2027. Ce înseamnă asta

Regulile mondiale de măsurare a timpului se schimbă. „Secunda intercalară” va fi eliminată din 2027. Foto: Getty Images

Sistemul oficial de măsurare a timpului la nivel mondial se schimbă din 2027. Începând cu 20 mai, UTC, reperul internațional folosit pentru sincronizarea orei, nu va mai fi ajustat prin adăugarea unor secunde suplimentare.

Decizia a fost luată joi, de Conferința Generală pentru Măsuri și Greutăți, în cadrul reuniunii de la Versailles, scrie Euronews.

Până acum, așa-numitele secunde intercalare erau adăugate din când în când pentru ca timpul măsurat cu ceasuri atomice să rămână cât mai apropiat de timpul determinat de rotația Pământului.

Din 20 mai 2027, UTC va curge însă continuu, fără astfel de întreruperi.

De ce se renunță la secunda intercalară

Problema pornește de la faptul că există două moduri diferite de a măsura timpul. UTC se bazează pe ceasuri atomice extrem de precise. În schimb, timpul astronomic depinde de rotația Pământului, iar viteza acestei rotații nu este perfect constantă.

Pentru a menține cele două sisteme cât mai apropiate, din 1972 au fost adăugate 27 de secunde intercalare. Ultima a fost introdusă la sfârșitul anului 2016.

În astfel de situații, un minut putea avea, în mod excepțional, 61 de secunde.

Pentru oameni, diferența este practic imposibil de observat. Pentru sistemele informatice, însă, aceste corecții pot crea probleme serioase.

Rețelele de telecomunicații, sistemele de navigație prin satelit, infrastructura energetică și numeroase servicii digitale depind de o sincronizare foarte precisă a timpului. În trecut, introducerea unor secunde intercalare a provocat deja probleme în unele sisteme informatice și servicii online.

Rotația Pământului a complicat și mai mult situația

Un alt motiv pentru schimbarea regulilor este faptul că rotația Pământului a evoluat într-un mod care a făcut posibilă, pentru prima dată, introducerea unei „secunde intercalare negative”.

Pe termen foarte lung, forțele mareice încetinesc rotația planetei. În ultimii ani, însă, Pământul s-a rotit uneori puțin mai repede. Asta a ridicat posibilitatea ca, la un moment dat, să fie nevoie nu să se adauge o secundă, ci să se elimine una.

O astfel de măsură nu a mai fost aplicată niciodată, iar experții nu știu cu certitudine cum ar reacționa sistemele tehnice. Tocmai de aceea, comunitatea internațională de specialiști a decis să renunțe mai devreme la actualul sistem.

Conform noilor reguli, diferența dintre UTC și timpul astronomic va fi lăsată să crească și ar putea ajunge, în timp, până la 3.600 de secunde, adică o oră. Experții estimează însă că va trece mult timp până când o astfel de diferență va necesita o nouă corecție, astfel că măsura este mai degrabă una preventivă.

Ce este Conferința Generală pentru Măsuri și Greutăți

Conferința Generală pentru Măsuri și Greutăți reunește reprezentanți ai statelor membre și ai statelor și economiilor asociate și se întâlnește, de regulă, o dată la patru ani.

Potrivit Biroului Internațional pentru Măsuri și Greutăți, organizația are în prezent 69 de state membre și 34 de state și economii asociate.

Printre țările europene reprezentate se numără Germania, Austria, Franța, Italia, Spania, Elveția, Regatul Unit, Polonia și Ucraina.

Din America fac parte, printre altele, Statele Unite, Canada, Brazilia, Argentina, Mexic și Peru, iar din Asia sunt reprezentate China, Japonia, India, Coreea de Sud, Indonezia și Thailanda.

Africa este reprezentată, între altele, de Africa de Sud, Egipt, Maroc, Tunisia și Kenya. Australia și Noua Zeelandă fac, de asemenea, parte din sistem.

Ce se schimbă pentru oamenii obișnuiți

În viața de zi cu zi, schimbarea nu va fi vizibilă. Eliminarea secundei intercalare este o modificare tehnică a modului în care este menținut reperul internațional de timp și nu are nicio legătură cu trecerea la ora de vară sau la ora de iarnă.

Schimbarea orei sezoniere nu este afectată de noua decizie.

De ce contează totuși această schimbare? Efectele vor fi mai importante în domeniile în care este nevoie de o sincronizare extrem de precisă cu rotația Pământului, precum astronomia, geodezia și anumite aplicații bazate pe sateliți.

Pentru aceste domenii, măsurarea exactă a rotației Pământului va rămâne esențială.

Pentru că UTC nu va mai fi ajustat periodic în funcție de această rotație, specialiștii vor trebui să țină separat cont de diferența tot mai mare dintre timpul oficial și timpul astronomic.

Scopul noilor reguli este, în principal, ca sistemul mondial de măsurare a timpului să fie mai simplu și mai stabil pe termen lung. În special, sistemele digitale nu vor mai trebui să gestioneze secunde suplimentare introduse neregulat.