Roverul Perseverence a descoperit pe Marte posibile urme ale unei forme de viață microbiene antice

Descoperirea pe suprafața lui Marte oferă detalii importante din trecutul planetei. Foto: Getty Images

Roverul Perseverance al NASA a descoperit pe Marte molecule complexe de carbon care ar putea reprezenta indicii ale unei forme de viață microbiene ce ar fi existat pe Planeta Roșie în urmă cu miliarde de ani, potrivit The Guardian.

Descoperirea a fost făcută într-o zonă numită Neretva Vallis, o fostă albie de râu care transporta apă către craterul Jezero, unul dintre locurile considerate cele mai promițătoare pentru căutarea urmelor de viață pe Marte.

Forma de carbon detectată, cunoscută sub numele de carbon macromolecular sau MMC, poate proveni din organisme vii.

Cercetătorii spun însă că procesele geologice pot, de asemenea, produce materialul, ceea ce înseamnă că detectarea sa nu constituie o dovadă a existenței vieții marțiene anterioare.

Dr. Ashley Murphy de la Institutul de Științe Planetare din Arizona a declarat că MMC-ul poate fi găsit în diferite medii și tipuri de roci. „Poate proveni din surse biologice, cum ar fi materia organică fosilizată găsită în straturile microbiene și cărbune”, a spus ea.

Nu este însă prima dată când se găsesc roci bogate în compuși organici pe Marte.

Roverul Curiosity al NASA a făcut descoperiri similare în craterul Gale, aflat la peste 3.000 de kilometri distanță de locul în care operează Perseverance.

Cu toate acestea, potrivit specialiștilor, roverele aflate pe Marte nu dispun de echipamente foarte avansate care să poată stabili cu exactitate dacă moleculele descoperite au fost create de organisme vii sau de procese geologice.

„Cea mai bună metodă de a afla dacă aceste roci au origine biologică este analizarea lor pe Pământ, cu instrumente mult mai performante decât cele pe care le putem trimite pe Marte”, a explicat Kyle Uckert, cercetător la Jet Propulsion Laboratory al NASA și coautor al studiului.

Roverul Perseverence a parcurs până acum 41,99 de kilometri pe Marte, cu puțin sub distanța oficială a maratonului clasic de 42,195 kilometri.

Acest rover cu dimensiunea unui automobil a coborât pe suprafața planetei Marte în data de 18 februarie 2021, cu o durată a misiunii planificată inițial la un an marțian - aproximativ 687 de zile terestre.

Cea mai importantă descoperire făcută de Perseverance a fost anunțată de NASA anul trecut - o probă prelevată din interiorul acelui crater compus din roci roșiatice, formată cu miliarde de ani în urmă din sedimentele depuse pe fundul unui lac, prezenta semne potențiale de viață microbiană străveche.