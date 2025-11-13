Turcii au descoperit un mozaic creştin vechi de 1.500 de ani unde s-ar fi născut Avraam. Arheologii au găsit acolo şi trei morminte

Turcii au descoperit un mozaic creştin vechi de 1.500 de ani unde s-ar fi născut Avraam.

Arheologii din Turcia au descoperit recent un mozaic creștin vechi de 1.500 de ani, în Urfa, un oraș considerat în mod tradițional locul de naștere al lui Avraam. Mozaicul a fost descoperit la Castelul Urfa și datează din secolul al V-lea d.Hr. A fost construit între anii 460 și 495 d.Hr, conform NY Post.

Se spune că Urfa, fostul oraș mesopotamic Edessa, a fost locul de naștere al lui Avraam. Deși arheologii consideră acum orașul antic Ur din Irak ca fiind locul mai probabil, Urfa a fost mult timp o destinație de pelerinaj atât pentru musulmani, cât și pentru creștini.

Imaginile de la fața locului arată plăcile mici și antice aranjate în modele geometrice, precum și o inscripție în greaca koine. Opera de artă prezintă, de asemenea, motive de animale și plante.

Ce reprezintă simbolurile mozaicului

În plus, arheologii au descoperit la fața locului trei morminte ale unor oficiali religioși, precum și mozaicuri în formă de medalion care reprezintă aerul, apa, pământul și focul.

Unu dintre arheologi a spus că mozaicul a făcut probabil parte dintr-un sit creștin, posibil o biserică sau un altar dedicat martirilor.

„Inscripția menționează că podeaua a fost construită pentru protecția contelui Anaskas și a familiei sale și face referire la personalități bisericești de rang înalt, precum episcopul Kyros și preotul-șef Elias”, a spus Kozbe.

„Acest lucru ne ajută să identificăm cine supraveghea îndatoririle religioase ale zonei la acea vreme.”

Arheologul a adăugat că simbolurile mozaicului – în special reprezentările elementelor naturale – relevă ritualurile religioase antice.

Descoperirea este una dintre numeroasele descoperiri recente din Asia Mică care aruncă lumină asupra creștinismului timpuriu. Luna trecută, excavatorii turci au descoperit un spital roman transformat în sanctuar creștin în orașul antic Kaunos.