Un fragment din cel mai vechi tratat de pace cunoscut, semnat acum aproximativ 3.300 de ani, a fost găsit în Turcia

2 minute de citit Publicat la 14:01 04 Noi 2026 Modificat la 14:01 04 Noi 2026

Un fragment din cel mai vechi tratat de pace cunoscut, semnat acum aproximativ 3.300 de ani, a fost găsit în Turcia. FOTO: Ministerul Culturii și Turismului din Turcia

Arheologii turci au identificat, la Hattușa, vechea capitală a hitiților, un fragment dintr-o copie a tratatului de pace încheiat în urmă cu aproximativ 3.300 de ani între faraonul Ramses al II-lea și regele hitit Hattușili al III-lea. Rândurile păstrate arată ce au convenit cei doi conducători în privința oamenilor care fugeau dintr-un regat în celălalt, scrie Eco News.

Ministrul turc al Culturii și Turismului, Mehmet Nuri Ersoy, a anunțat descoperirea pe 21 septembrie 2026, de Ziua Internațională a Păcii.

Fragmentul a fost găsit în provincia Çorum, pe dealul unde se afla palatul regal hitit. Pe singura față păstrată se văd semne cuneiforme, în formă de pană, imprimate în lut. Specialiștii au studiat piesa aproximativ un an și au stabilit că provine dintr-o copie a tratatului scrisă în limba akkadiană.

Potrivit ministerului turc, rândurile păstrate corespund articolelor 12 - 20 ale tratatului. Textul are goluri, dar în pasajele care se mai pot citi sunt menționați oameni care au fugit din ambele regate și apare prevederea ca locuințele lor să nu fie distruse.

Traducerea integrală a tratatului arată că fugarii trebuiau trimiși înapoi în regatul din care plecaseră. Acordul prevedea ca aceștia să nu fie mutilați și ca familiile și casele lor să fie cruțate.

Tratatul a pus capăt unui conflict îndelungat între egipteni și hitiți. În 1274 î.Hr., Ramses al II-lea se confruntase la Kadeș cu regele hitit Muwatalli. Pacea a fost încheiată mai târziu, cu Hattușili al III-lea, în jurul anului 1269 î.Hr., potrivit datării folosite de autoritățile din Çorum și de ONU.

Cei doi conducători se numeau "frați" în tratat și promiteau că nu se vor ataca. Documentul îl menționează și pe Benteșina, regele statului Amurru, aflat între cele două puteri. Și el trebuia să îi predea pe fugarii ajunși pe teritoriul său.

De la tăblițele de argint la replica de la ONU

Tratatul a fost înscris inițial pe tăblițe de argint, care nu au fost găsite. În Egipt s-au păstrat copii gravate în hieroglife pe pereții unor temple, iar la Hattușa au fost descoperite fragmente din copiile scrise în akkadiană pe tăblițe de lut. Primele fragmente au fost găsite în timpul săpăturilor din 1906 - 1912 și sunt păstrate astăzi în muzee din Istanbul, Ankara, Berlin și Sankt Petersburg.

FOTO: ONU

În 1970, Turcia a dăruit ONU o replică din cupru a tăbliței. Aceasta este expusă la sediul organizației din New York, lângă sala Consiliului de Securitate. Printre angajamentele consemnate în tratat se numără pacea, neagresiunea, ajutorul reciproc și predarea fugarilor.

Hattușa face parte din patrimoniul mondial UNESCO din 1986. Situl păstrează urmele fostei capitale hitite, printre care temple, reședințe regale, fortificații și Poarta Leilor.

Ministerul turc nu a publicat încă transcrierea sau traducerea fragmentului, astfel că specialiștii din afara echipei nu îl pot compara direct cu versiunile cunoscute ale tratatului.