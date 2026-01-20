Un satelit al Rusiei a detectat o explozie puternică de raze gamma, produsă în urmă cu 11,3 miliarde de ani

Un satelit al Rusiei a detectat o puternică explozie de raze gamma produsă cu 11,3 miliarde de ani în urmă, notează Agerpres. Explozia de raze gamma GRB 260101A a fost înregistrată de un spectrometru de raze gamma instalat la bordul satelitului 239Alferov CubeSat.

Cercetătorii cred că explozia a fost cauzată de colapsul gravitaţional al nucleului unei stele masive, de zeci de ori mai grele decât Soarele.

Potrivit lui Dimitri Svinkin, cercetător principal la Laboratorul de Astrofizică Experimentală al Institutului Ioffe al Academiei Ruse de Ştiinţe, datele colectate de satelit vor contribui la îmbunătăţirea preciziei determinării poziţiilor exploziilor de raze gamma.

Astronomii au cercetat şi o explozie de raze gamma care a durat aproape o zi întreagă

Anul trecut, astronomii din întreaga lume încearcă să deslușească un fenomen cosmic fără precedent: o explozie de raze gamma care a durat aproape o zi întreagă și a venit din afara Căii Lactee.

Evenimentul, denumit oficial GRB 250702BDE, i-a luat complet prin surprindere pe cercetători și ar putea fi legat de existența unor găuri negre greu de detectat până acum – așa-numitele găuri negre de masă intermediară.

Ce a produs explozia? Cercetătorii au două ipoteze principale:

Moartea unei stele masive, de aproximativ 40 de ori mai mare decât Soarele, dar într-un mod atipic, care a continuat să alimenteze explozia.

Distrugerea unei stele de către o gaură neagră, într-un așa-numit eveniment de „distrugere tidală” (tidal disruption event – TDE). Doar că, pentru a explica energia și durata fenomenului, ar fi nevoie de o gaură neagră specială – nu una obișnuită, ci o gaură neagră de masă intermediară.