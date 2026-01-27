„Sunt o afacere de un om și o mașină”. Experiența tânărului care a renunțat la facultate și s-a făcut electrician. Câștigă 250.000 $

Jacob Palmer a renunțat la facultate și s-a făcut electrician, având o afacere de succes FOTO: Jacob Palmer

Jacob Palmer, un electrician de 23 de ani din Carolina de Nord, SUA, este unul dintre tinerii din Generația Z care demonstrează că succesul profesional nu mai trece obligatoriu prin facultate. Deși a fost un elev bun și implicat, pandemia i-a schimbat complet percepția asupra educației universitare. Cursurile online și lipsa interacțiunii reale l-au făcut să renunțe rapid la colegiu.

Crescând în Concord, Carolina de Nord, Jacob Palmer a fost un elev clasic cu rezultate academice bune. „Am fost un elev bun”, a spus el într-un interviu pentru Fortune. „În liceu, am participat la tot felul de activități extracurriculare, leadership studențesc. Aveam prieteni de toate felurile.” Dar spune că ceva s-a schimbat în timpul pandemiei. „Școala arăta complet diferit cu ore online și apeluri pe Zoom. Totul părea foarte abstract”. A realizat destul de repede că facultatea online „nu funcționa pentru mine. O uram”.

Palmer spune că, în loc să continue facultatea, a încercat diverse lucruri, inclusiv câteva luni la un depozit FedEx și o schimbare de decor la bunicii săi din Virginia rurală, unde a lucrat într-o fabrică timp de câteva luni.

Când s-a întors acasă și avea nevoie de un loc de muncă, mama lui instala un jacuzzi și a menționat că electricianul care lucra acolo era „super pasionat și își iubea meseria”. Palmer spune că a stat de vorbă cu el, estimând că electricianul avea în jur de 29 de ani la acel moment, și i-a plăcut faptul că lucra pe cont propriu.

„Aveam un interes general pentru lucrul cu mâinile, pentru reparat și construit lucruri, precum și o înțelegere de bază a teoriei electrice din perioada în care am făcut Fizică”, a spus el. Curând după aceea, a început ca ucenic cu normă întreagă la o mică firmă de contractare din Charlotte, câștigând inițial 15 dolari pe oră și urcând treptat în ierarhie.

Nu era deloc singurul. Micro-generația lui Palmer a abandonat facultatea în număr mare în timpul pandemiei, contribuind la declinul înscrierilor la studii universitare de licență. Palmer făcea parte dintr-o mișcare care a decis să încerce altceva în locul facultății.

„Am petrecut câțiva ani doar descurcând prelungitoare și făcând munca de jos”, a spus el, acumulând orele necesare pentru a putea susține examenul de licențiere ca electrician. Dar, chiar dacă nu a devenit student, tot a ajuns să studieze intens, pentru că trebuia să promoveze examenul de licență, în ianuarie 2024. Doar o lună mai târziu, la 21 de ani, și-a deschis propria firmă, Palmer Electrical. Până la finalul acelui an, potrivit situațiilor de profit și pierdere analizate de Fortune, a avut venituri brute de aproape 90.000 de dolari. Aceasta aproape s-a dublat la 175.000 de dolari în 2025, iar el spune că „250.000 de dolari este un obiectiv bun pentru 2026, dar principalul meu focus rămâne să continui să învăț și să creez noi oportunități”.

„Sunt o afacere de un om și o mașină”, a explicat Palmer, adăugând că a început lucrând pentru prieteni, familie și „prin cartier”. Curând, recomandările din vorbă în vorbă au început să curgă. Dar adevărata lovitură? Are 23 de ani, nu are datorii și este complet independent. „Nu datorez nimănui nimic”, a spus el, comparându-și situația cu cea a colegilor care au mers la facultate și sunt împovărați de credite și incertitudine profesională.

Gen Z alimentează o revoluție a muncii manuale fără facultate

Povestea lui Palmer nu este o întâmplare, spune Marlo Loria, director de educație profesională și tehnică și parteneriate inovatoare la Mesa Public Schools din Arizona — un district aflat în avangarda schimbării percepțiilor despre meserii.

„În districtul nostru școlar, avem elevi mult mai interesați de meserii comparativ cu ce arată, poate, unele statistici naționale”, a explicat Loria pentru Fortune. Deși facultatea rămâne un obiectiv, ea spune că a observat o schimbare clară: „Cea mai mare problemă este că toată lumea crede că facultatea înseamnă o diplomă de licență, nu?” a întrebat Loria. „Facultatea este doar un vehicul pentru a obține pregătire și competențe pentru orice carieră îți dorești, iar asta poate dura un an, șase săptămâni sau patru ani”.

Jobber, un furnizor de software cu o vechime de 14 ani care a ajutat peste 300.000 de oameni să înceapă, să dezvolte și să extindă afaceri de servicii la domiciliu, publică anual un „Blue Collar Report”. Ediția din 2025 a evidențiat modul în care o carieră blue-collar (muncă manuală - n.n.) poate fi o alternativă mai mult decât viabilă la facultate pentru antreprenori precum Palmer. Studiul a chestionat peste 1.000 de tineri Gen Z cu vârste între 18 și 20 de ani și peste 1.300 de părinți cu copii de liceu și facultate și a constatat că atât Gen Z, cât și părinții lor, își reconsideră cel puțin opțiunea facultății, pe fondul creșterii costurilor, perturbărilor cauzate de AI și insecurității locurilor de muncă, care aduc meseriile calificate în prim-plan. Totuși, stigmatizarea și îndrumarea învechită din școli reprezintă un obstacol.

Loria a spus pentru Fortune că districtul ei și altele din SUA adoptă modele de tip academie care combină facultatea, meseriile și traseele directe către carieră, oferind elevilor opțiuni dincolo de traseul universitar clasic de patru ani. „Tinerii noștri vor să știe de ce. De ce trebuie să merg la facultate? De ce să mă îndatorez? De ce să fac aceste lucruri?”

Ea spune că răspunsul pe care îl auzea înainte — „pentru că așa ți-am spus” — nu mai funcționează, iar ca educator și administrator a ajuns să înțeleagă „realitatea” dominației rețelelor sociale: „Au acces la toate informațiile, la un click distanță”. Abordarea ei este să folosească o carieră drept „morcov” pentru a-i ghida pe elevi spre opțiunile post-liceale. Iar domeniul lui Palmer este de un interes deosebit pentru elevii ei.

„Electricienii sunt extrem de căutați acum, mai ales în Arizona”, a spus ea, citând creșterea construcției de centre de date care remodelează economia regională. Boom-ul are un efect de „intersectare” între sectoare.

„Pentru a susține AI, ai nevoie de electricieni și de muncitori în construcții pentru a construi centrele de date”, a spus ea. „Avem Google, Apple și Meta care construiesc centre de date majore și complexe aici, dar spun că singurul lucru care va frâna această creștere va fi lipsa muncitorilor în construcții”.

Jobber citează proiecții privind cererea de meserii calificate de la Biroul de Statistică a Muncii din SUA, care susțin argumentul lui Loria. Între 2023 și 2033, cererea pentru meserii este estimată să crească mult mai rapid decât media de 4% pentru toate ocupațiile, electricienii (11%), instalatorii (6%) și tehnicienii HVAC (9%) fiind printre cele mai căutate și greu de ocupat roluri. Între timp, costul facultății s-a triplat în ultimii 30 de ani, datele CollegeBoard arătând că taxele și școlarizarea costă, în medie, 11.610 dolari pe an la universitățile publice pentru studenții din stat și 30.780 de dolari pentru cei din afara statului. Costurile școlilor de meserii variază, dar rareori depășesc 15.000 de dolari pentru întregul program.