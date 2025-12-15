Taylor Swift a dat bonusuri în valoare totală de 197 de milioane de dolari pentru angajații din turneul „Eras”

Taylor Swift a intrat în istorie după ce a încasat un record de 2 miliarde de dolari din vânzările de bilete pentru turneul său. Sursa foto: Getty Images

Membrii din echipa vedetei pop Taylor Swift au izbucnit în lacrimi când au aflat că vedeta le-a acordat prime în valoare de 197 de milioane de dolari pentru munca lor în cadrul turneului Eras.

Superstarul în vârstă de 36 de ani a intrat în istorie după ce a încasat un record de 2 miliarde de dolari din vânzările de bilete pentru turneul său care a durat 21 de luni şi care a inclus 149 de concerte în 21 de țări. Ca recompensă pentru echipa sa, Taylor a oferit bonusuri de peste 197 de milioane de dolari tuturor celor care au lucrat în turneu.

Printre cei care au primit bonusuri s-au numărat șoferi de camion, furnizori de servicii de catering, tehnicieni de instrumente, echipa de merchandising, iluminat, sunet, producție și asistenți, dansatori, personal de securitate, coregrafi, pirotehniști, stiliști, make-up artişti, departamentul de costume, kinetoterapeuți și membri ai echipei video, relatează La Stampa.

Într-o scenă din serialul documentar despre cântăreață, un membru al echipei citește cu voce tare un bilet personal de la Taylor care dezvăluie suma bonusului individual, dar acesta este cenzurat cu un semnal sonor.

Stând în cerc cu echipa sa, Taylor a explicat: „ Aveți cu toții același mesaj pe mașinile voastre , așa că speram că îl puteți deschide împreună. Înainte de a-l deschide pe al vostru, vreau doar să spun că această etapă a turului a fost mai grea decât orice am făcut vreodată live și ați abordat-o cu atât de mult entuziasm, curiozitate și o rezistență incredibilă. Turneul a mers foarte bine datorită muncii asidue depuse de noi toți. Așa că, dacă puteți, vă rog să citiți mesajul .”

Imaginile arată cum un membru al echipei, pe nume Cam a citit biletul primit din partea vedetei: „Dragul meu Cam, am făcut turul lumii exact așa cum ne-am propus. Am uimit mulțimile, dar ne-a fost și dor de familiile noastre. Recunoștința mea nu vine doar de la o bancă, dar iată suma de ...(BIP) dolari doar pentru a vă mulțumi. Cu dragoste, Taylor.”

Potrivit publicației The Sun, o dansatoare aproape a leșinat când și-a deschis scrisoarea. Conform calculelor făcute de unele reprezentanți ai mass-media americane, este posibil ca personalul să fi primit în jur de 50.000 de dolari fiecare.

Gestul cântăreţei pop vine la doi ani după ce s-a dezvăluit că Taylor distribuise deja bonusuri de 100.000 de dolari șoferilor de camion responsabili de transportul echipamentelor în timpul etapei americane a turneului.