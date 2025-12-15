Antena 3 CNN Life Timp liber Cele mai frumos decorate clădiri din București de Crăciun, în 2025. Unde sunt și cum arată fațadele luminate noaptea

Mia Lungu
1 minut de citit Publicat la 14:14 15 Dec 2025 Modificat la 14:24 15 Dec 2025
cladiri decorate frumos Craciun 2025 in Bucuresti
Clădiri decorate de Crăciun în București în 2025. Sursa foto: Răzvan Ovidiu Fotograf

Bucureștiul este din nou luminat de sărbători, în 2025, și mai multe clădiri și străzi din Capitală s-au transformat în adevărate atracții de Crăciun. Fațadele decorate cu luminițe, ghirlande, brazi și elemente festive atrag, seară de seară, bucureșteni și turiști care iubesc plimbările și fotografiile de sezon.

Cele mai spectaculoase decoruri pot fi admirate în zonele centrale și pe arterele cunoscute ale orașului, acolo unde iluminatul festiv pune în valoare clădirile istorice, spațiile comerciale și zonele pietonale.

În 2025, decorațiunile și iluminatul de Crăciun devin adevărate obiective turistice. Multe dintre aceste locuri deja sunt puncte populare pentru fotografii de sezon, dintre care multe sunt postate și pe rețelele sociale.

Pe ce străzi din București sunt clădiri decorate frumos de Crăciun în 2025

Zonele din București unde pot fi admirate cele mai frumos decorate clădiri de Crăciun, în 2025:

  • Zona Ateneului Român – străzile Nicolae Golescu, Benjamin Franklin și Strada Episcopiei
  • Zona Amzei – străzile Mendeleev, Piața Amzei și zona Bisericii Amzei
  • Zona Palatului Regal – strada Știrbei Vodă
  • Calea Victoriei, în special în zona Cercului Militar Național
  • Bulevardul Regina Elisabeta - De la Universitate până la Grădina Cișmigiu
  • Centrul Vechi – Lipscani, Strada Doamnei/ clădirea Ghica,  zona Hotelului Marmoroch
  • Calea Dorobanți - Zona florăriilor Daddoo, Patchouli
  • Zona Primăverii – Strada Paris, zona florăriei Florens
  • Zona Unirii – Piața Unirii și străzile adiacente

Cele mai frumoase imagini pot fi surprinse după lăsarea întunericului, atunci când luminițele sunt aprinse, iar fațadele clădirilor capătă un aspect spectaculos.

Decorurile vor rămâne montate pe tot parcursul sărbătorilor de iarnă, până la începutul lunii ianuarie 2026.

 

