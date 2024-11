De 11 ani, România dă PLAY! AntenaPLAY invită toți românii la Zilele Ecranelor Deschise 2024

Până pe 27 noiembrie, AntenaPLAY sărbătorește a doua ediţie a campaniei Zilele Ecranelor Deschise, unde sunt invitaţi toţi românii, iar intrarea este liberă. Cele mai tari emisiuni și transmisiuni sportive sunt LIVE pe toate ecranele. De la noul sezon Chefi la cuțite la marile premii de Formula 1, de la serialele preferate la cele mai tari meciuri NBA și NHL, de la filmele de acțiune la desene animate pentru cei mai mici, în AntenaPLAY dai PLAY la ce vrei, când vrei și de oriunde vrei! Cele mai iubite emisiuni, competiții sportive și seriale ale românilor sunt în AntenaPLAY.

Până pe 27 noiembrie, toți românii care nu au încercat AntenaPLAY până acum, sunt invitați la Zilele Ecranelor Deschise. Astfel, vor putea urmări toate titlurile preferate, logându-se sau creându-și cont și apăsând butonul „Vreau să dau PLAY” din pagina de campanie. La crearea de cont nou, sunt necesare setarea unei adrese de email și a unei parole. După revendicarea ofertei, toți utilizatorii se vor putea bucura de conținutul AntenaPLAY atât pe website, dar și în aplicațiile AntenaPLAY de smartphone și smart TV.

Accesul în campanie se face doar pe website AntenaPLAY.ro, iar oferta este disponibilă exclusiv până pe 27 noiembrie. Campania se adresează clienților noi, care nu s-au autentificat până acum sau au doar cont.

În cei 11 ani, AntenaPLAY a devenit cea mai mare platformă de divertisment din România, cu peste 70 canale live: canalele TV Antena, canale live tematice exclusive (Mireasa, Mireasa Plus, Mireasa Extra, CaTine.ro, Hello taste, Monden, Comedy Play, Medicool TV), canalele care transmit Live exclusiv competiții sportive importante, Formula 1, NBA și NHL, dar și canale TV din lista must carry care au devenit disponibile abonaților de anul acesta.

AntenaPLAY este singurul loc unde utilizatorii pot urmări toate emisiunile trustului Antena Group în episoade integrale, dar și conținut exclusiv original, creat special pentru abonați: Podcastito, Jurnal de călătorie Asia Express, Making Of Iubire cu parfum de lavandă, Interviurile Insula Iubirii dar și formate originale: Interviurile CaTine.ro, Roata Vedetelor. Utilizatorii platformei de streaming știu că în AntenaPLAY găsesc mult mai mult decât show-urile și canalele lor preferate. Filme românești și internaționale premiate la festivaluri de gen, sport pentru toate preferințele, de la baschet, hochei, curse de formula 1 și până la meciurile de fotbal ale naționalei României. La toate acestea se adaugă meciurile de la Cupa Mondială din 2026 si 2030.

În 11 ani, AntenaPLAY a ajuns la cifre impresionante de conținut oferit utilizatorilor: peste 16,000 de emisiuni încărcate și peste 22 milioane de ore de conținut. În ultimul an, abonații AntenaPLAY au vizionat peste 52 de milioane de ore conținut. Până pe 27 noiembrie spunem împreună: România, dă PLAY!