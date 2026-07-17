A murit Brenda Fricker, „doamna cu porumbei” din Home Alone. Actrița a câștigat un Oscar

2 minute de citit Publicat la 16:45 17 Iul 2026 Modificat la 16:48 17 Iul 2026

Actrița irlandeză Brenda Fricker, laureată cu Oscar, a murit la vârsta de 81 de ani FOTO: Profimedia Images

Actrița irlandeză Brenda Fricker, câștigătoare a premiului Oscar pentru rolul din filmul My Left Foot (1989) și cunoscută pentru aparițiile sale din Home Alone 2 și serialul Casualty, a murit la vârsta de 81 de ani, potrivit BBC.

Fricker a câștigat premiul Oscar pentru Cea mai bună actriță în rol secundar în 1990, pentru interpretarea mamei personajului jucat de Daniel Day-Lewis în My Left Foot.

Ea a interpretat-o pe asistenta Megan Roach în serialul BBC Casualty, începând din 1986, ultima ei apariție având loc în 2010. De asemenea, a dat viață celebrei ”doamne cu porumbei” din Central Park în continuarea din 1992 a filmului Home Alone.

Într-un comunicat, agentul ei, Phil Belfield, a declarat: „Nu vom mai vedea niciodată pe cineva ca ea, iar lumea este mai săracă prin dispariția sa”.

„A fost o onoare să o cunosc, să o iubesc și să lucrez alături de ea. Va avea întotdeauna un loc în inima mea și în inimile atât de multor fani ai filmului și televiziunii din întreaga lume”, mai spune în comunicat.

Născută la Dublin, Brenda Fricker și-a început cariera actoricească pe scenă și în televiziune, înainte de a apărea în serialul Coronation Street în 1977 și în Licking Hitler, un episod din seria Play for Today, scris de David Hare, în 1978.

În 1986 a făcut parte din distribuția primului episod al longevivului serial medical al BBC, Casualty. A rămas o prezență constantă până în 1990 și a revenit periodic în anii următori.

În 1990 a intrat în istorie devenind prima actriță irlandeză care a câștigat un premiu Oscar, devansând vedete de la Hollywood precum Julia Roberts și Anjelica Huston.

My Left Foot spune povestea adevărată a irlandezului Christy Brown, interpretat de Daniel Day-Lewis, care s-a născut cu paralizie cerebrală și își putea controla doar piciorul stâng. Și Day-Lewis a fost recompensat cu un premiu Oscar pentru rolul principal.

Un alt rol memorabil a venit doi ani mai târziu, când Fricker a fost distribuită în rolul femeii fără adăpost care hrănea porumbeii și se împrietenește cu Kevin, personajul interpretat de Macaulay Culkin, în Home Alone 2.

Printre alte filme în care a jucat se numără So I Married an Axe Murderer (1993), Angels in the Outfield (1994), A Time to Kill (1996) și Veronica Guerin (2003).

Cu toate acestea, actrița a declarat ulterior că ar fi putut avea o carieră și mai bună dacă succesul obținut la Oscaruri nu ar fi avut și efecte negative.

„S-a întâmplat ceea ce numesc ei vechiul blestem al Oscarurilor”, declara ea pentru The Times în 2024.

Potrivit actriței, premiul a făcut ca ea să fie încadrată într-un anumit tip de rol și să fie trecută cu vederea pentru numeroase alte oportunități, inclusiv în teatru.

„Așa că sunt multe lucruri care nu sunt grozave la un Oscar. Și nici măcar nu primești bani. Măcar puteau să-ți dea și câțiva bănuți odată cu el”, a glumit ea.