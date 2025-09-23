A murit Claudia Cardinale. Celebra actriță avea 87 de ani. Foto: Getty Images

Claudia Cardinale, una dintre marile legende ale cinematografiei italiene, a murit la vârsta de 87 de ani, a anunțat agenția France Presse, potrivit La Repubblica.

Muză a unor regizori precum Federico Fellini și Luchino Visconti, Cardinale a traversat istoria filmului italian și european. A rămas memorabilă în rolul Angelicăi din Il Gattopardo (1963) și ca fosta prostituată curajoasă din C’era una volta il West (1968), regizat de Sergio Leone.

Claude Joséphine Rose Cardinale s-a născut pe 15 aprilie 1938 la Tunis, într-o familie de origine siciliană: tatăl provenea din Isola delle Femmine, iar mama din Trapani.

Drumul spre cinematografie a început întâmplător, în adolescență. La 16 ani, a avut o mică apariție într-un film cu Omar Sharif, dar spunea că nu își amintea prea multe, decât că purta costume orientale și avea codițe împletite. Adevărata cotitură a venit după ce a fost aleasă „Cea mai frumoasă italiană din Tunis”, la un concurs de frumusețe organizat chiar de mama ei. Premiul: un voiaj la Festivalul de Film de la Veneția, în 1957.

„Am ajuns acolo cu haine africane, pe plajă aveam bikini - care aici nu se purtau încă. Fotograﬁi nu conteneau să facă poze, iar eu repetam că nu vreau să fac filme. La întoarcere, revista Epoca titra: «Fata care refuză să facă cinema»”, își amintea Cardinale.

La Veneția, a văzut însă și primul ei film pe marele ecran, Le notti bianche de Visconti. Și, încet-încet, magia cinematografului a început să-și facă loc în sufletul tinerei rebele care avea să devină una dintre cele mai iubite actrițe ale secolului XX.