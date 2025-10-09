Apariţie supriză a Donatellei Versace pe platourile de filmare ale filmului „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”

Creatoarea de modă Donatella Versace, care a apărut pe platourile de filmare de la Milano, are o relație de prietenie lungă cu actriţa Anne Hathaway. Sursa foto: Hepta

Creatoarea de modă Donatella Versace a fost surprinsă de paparazzi pe platourile de filmare ale filmului „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”, în timpul filmărilor de la Milano.

În această perioadă, o parte din filmările pentru a doua parte a celebrului film au loc la Milano. Producția a apelat la 2.000 de figuranți, aleși dintre miile și miile de oameni care au stat la coadă ore întregi pentru casting, sperând să aibă măcar șansa de a fi pe platourile de filmare, relatează publicaţia italiană Amica.

Majoritatea scenelor filmate la Milano sunt realizate în cartierul Quadrilatero della Moda, o locație blindată în timpul filmărilor. Inima operațiunii este hotelul Palazzo Parigi, asediat de paparazzi, dar vom putea vedea în film şi alte locuri simbolice milaneze precum Domul și teatrul Scala.

Donatella Versace a fost fotografiată de paparazzi pe Via Santo Spirito, în drum spre celebrul restaurant Il Salumaio di Montenapoleone. Participarea ei nu a fost confirmată oficial, dar filmările erau în desfășurare în interiorul localului unde a fost văzută.

Designerul, care a apărut pe platourile de filmare într-un costum albastru, are o relație de prietenie lungă cu actriţa Anne Hathaway, imaginea mărcii Versace. Presa din Italia vehiculează că poate chiar vedeta i-a solicitat prezența. Donatella Versace a participat și la gala caritabilă a musicalului „Diavolul se îmbracă de la Prada” de la Londra.

În 2006, singurul designer care a acceptat să apară în film a fost Valentino Garavani, evident interpretându-se pe sine. Legenda spune că toate celelalte nume contactate de producție se temeau de mânia Annei Wintour, puternica redactor-șefă a revistei Vogue care inspira povestea. În distribuție a apărut atunci și supermodelul Gisele Bündchen, care a jucat rolul unei colege a lui Emily Blunt și Anne Hathaway.

După 20 de ani și un succes răsunător, lucrurile s-au schimbat, linia dintre ficțiune și realitate s-a estompat, aşa că ficţiunea s-a apropiat cu paşi repezi de lumea reală a modei, așa cum demonstrează apariția Donatellei Versace. Punctul culminant a fost atins la Săptămâna Modei de la Milano, cu participarea lui Stanley Tucci și a lui Meryl Streep (alias Nigel și Miranda Priestly) la prezentarea Dolce & Gabbana. Anna Wintour, așezată în apropiere, i-a făcut un semn cu capul alter ego-ului ei din film.

Heidi Klum, care a apărut în primul film, a fost, de asemenea, fotografiată pe platourile de filmare din New York pentru partea a doua. Dar lista aparițiilor vedetelor din industria modei este lungă: de la supermodelele Anok Yai și Ashley Graham la designerul Marc Jacobs, de la Ciara la actrița Bridgerton Simone Ashley. Actrița Sydney Sweeney, implicată recent într-un scandal legat de o campanie pentru o marcă de blugi, a fost, de asemenea, văzută pe platourile de filmare.