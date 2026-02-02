Cel mai bogat actor din lume nu e o vedetă de la Hollywood. Cine e Zhao Wei, care i-a detronat pe Tom Cruise și Schwarzenegger

Zhao Wei are o avere impresionantă de 744 de milioane de lire sterline. FOTO: Getty Images

Cel mai bogat actor din lume, cu o avere impresionantă de 744 de milioane de lire sterline (aproximativ 1 miliard de dolari), nu este o vedetă de la Hollywood, scrie Daily Express. Zhao Wei, o vedetă a cinematografiei din China, a jucat în aproape 50 de filme și seriale și a lansat șapte albume de-a lungul carierei.

Lista, potrivit The Scotsman, se concentrează în principal pe actori, excluzând astfel celebrități precum juratul The X Factor, Simon Cowell, care ar avea o avere estimată la circa 436 de milioane de lire. În același timp, în listă nu sunt incluși unii dintre cei mai bogați oameni din industria divertismentului, precum prezentatoarea Oprah Winfrey, cu o avere estimată la 2,56 miliarde de lire, sau comedianul și actorul american Jerry Seinfeld, despre care se crede că ar avea în jur de 657 de milioane de lire.

Așadar, cel mai bogat actor din lume este Zhao Wei, o vedetă a cinematografiei chineze. Actriță și cântăreață, ea ar fi apărut în aproximativ 49 de filme și seriale și a lansat șapte albume de studio de-a lungul carierei. Ea este cunoscută și pentru implicarea în afaceri, fiind al doilea cel mai mare acționar al companiei profitabile Alibaba Pictures.

Zhao Wei își păstrează poziția de cel mai bogat actor din lume, cu o avere estimată la aproximativ 744 de milioane de lire.

Zhao Wei, cunoscută și ca Vicky sau Vicki Zhao, este celebră pentru rolurile din serialul TV My Fair Princess, dar și din drame și filme precum Romance in the Rain și Shaolin Soccer. A cunoscut succesul de la o vârstă fragedă, fiind admisă la Beijing Film Academy cu cel mai mare punctaj la examenul de admitere din țară.

Pe locul al doilea după Zhao Wei se află Arnold Schwarzenegger, cu o avere estimată la aproximativ 580 de milioane de lire (sau 750 de milioane de dolari). Actorul este cunoscut în special pentru rolul din The Terminator și pentru multiplele sale activități, inclusiv ca om de afaceri, politician și fost culturist profesionist.

Starul de la Bollywood, Shah Rukh Khan, a fost listat drept al treilea cel mai bogat actor, cu o avere estimată la aproximativ 436 de milioane de lire (sau 600 de milioane de dolari).

Cunoscut și sub inițialele „SRK”, el este renumit pentru cariera sa în cinematografia hindi, cu filme populare precum Om Shanti Om și Kabhi Khushi Kabhie Gham.

Tom Cruise are, la rândul său, o avere estimată la 436 de milioane de lire (sau 600 de milioane de dolari). Actorul de la Hollywood a câștigat mai multe premii pentru rolurile sale, inclusiv trei trofee Golden Globe Awards. Printre cele mai cunoscute filme ale sale se numără Mission: Impossible, Top Gun și comedia romantică Jerry Maguire.