Cele mai spectaculoase ținute de la premiile BAFTA 2026. Care sunt vedetele care au întors toate privirile

Covorul roșu de la Premiile BAFTA TV 2026 a fost un eveniment plin de strălucire, reunind numeroase vedete ale micului ecran din întreaga lume.
Nominalizații, prezentatorii și alți invitați VIP au pozat pentru fotografii înaintea uneia dintre cele mai importante seri din calendarul sezonului de premiere dedicate televiziunii din Regatul Unit.
Iată câteva dintre cele mai reușite apariții ale participanților din acest an:
Drama apreciată de critici Adolescence a dominat premiile din acest an, obținând trofee pentru actorii Stephen Graham, Owen Cooper și Christine Tremarco.
„Adolescence” a dominat gala cu 4 trofee
Gala premiilor BAFTA pentru Televiziune și-a desemnat marii câștigători, iar producția „Adolescence” a strălucit sub lumina reflectoarelor.
Serialul a obținut patru trofee, printre care premiul pentru cel mai bun serial dramatic limitat, în timp ce Stephen Graham a câștigat premiul pentru cel mai bun actor principal.
De asemenea, Owen Cooper, cel care îl interpretează pe Jamie Miller în serial, un băiat de 13 ani arestat pentru uciderea unei fete în școala în care învăța, a câștigat și premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar, iar Christine Tremarco a obținut titlul de cea mai bună actriță în rol secundar.
Lista principală a câștigătorilor și a celor nominalizați
Seriale dramatice
CÂȘTIGĂTOR: Code Of Silence
A Thousand Blows
Blue Lights
This City Is Ours
Seriale dramatice limitate
CÂȘTIGĂTOR: Adolescence
I Fought The Law
Trespasses
What It Feels Like For A Girl
Cel mai bun actor
CÂȘTIGĂTOR: Stephen Graham – Adolescence
Colin Firth – Lockerbie: A Search for Truth
Ellis Howard – What it Feels Like for a Girl
James Nelson-Joyce – This City is Ours
Matt Smith – The Death of Bunny Munro
Taron Egerton – Smoke
Cea mai bună actriță
CÂȘTIGĂTOARE: Narges Rashidi – Prisoner 951
Aimee Lou Wood – Film Club
Erin Doherty – A Thousand Blows
Jodie Whittaker – Toxic Town
Sheridan Smith – I Fought The Law
Siân Brooke – Blue Lights
Actor în rol secundar
CÂȘTIGĂTOR: Owen Cooper – Adolescence
Ashley Walters – Adolescence
Fehinti Balogun – Down Cemetery Road
Joshua Mcguire – The Gold
Paddy Considine – MobLand
Rafael Mathé – The Death of Bunny Munro
Cea mai bună actriță în rol secundar
CÂȘTIGĂTOARE: Christine Tremarco – Adolescence
Aimee Lou Wood – The White Lotus
Chyna McQueen – Get Millie Black
Emilia Jones – Task
Erin Doherty – Adolescence
Rose Ayling-Ellis – Reunion
Cel mai bun actor într-o comedie
CÂȘTIGĂTOR: Steve Coogan – How Are You? It’s Alan
Jim Howick – Here We Go
Jon Pointing – Big Boys
Lenny Rush – Am I Being Unreasonable?
Mawaan Rizwan – Juice
Oliver Savell – Changing Ends
Cea mai bună actriță într-o comedie
CÂȘTIGĂTOARE: Katherine Parkinson – Here We Go
Diane Morgan – Mandy
Jennifer Saunders – Amandaland
Lucy Punch – Amandaland
Philippa Dunne – Amandaland
Rosie Jones – Pushers
Divertisment
CÂȘTIGĂTOR: Last One Laughing
The Graham Norton Show
Michael Mcintyre’s Big Show
Would I Lie To You
Emisiuni de divertisment
CÂȘTIGĂTOR: Bob Mortimer – Last One Laughing
Amanda Holden & Alan Carr – Amanda & Alan’s Spanish Job
Claudia Winkleman – The Celebrity Traitors
Lee Mack – The 1% Club
Rob Beckett & Romesh Ranganathan – Rob & Romesh Vs…
Romesh Ranganathan – Romesh: Can’t Knock the Hustle
Reality
CÂȘTIGĂTOR: The Celebrity Traitors
The Jury: Murder Trial
Squid Game: The Challenge
Virgin Island