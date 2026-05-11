Cele mai spectaculoase ținute de la premiile BAFTA 2026. Care sunt vedetele care au întors toate privirile

Cele mai spectaculoase ținute de la premiile BAFTA 2026

Covorul roșu de la Premiile BAFTA TV 2026 a fost un eveniment plin de strălucire, reunind numeroase vedete ale micului ecran din întreaga lume.

Nominalizații, prezentatorii și alți invitați VIP au pozat pentru fotografii înaintea uneia dintre cele mai importante seri din calendarul sezonului de premiere dedicate televiziunii din Regatul Unit.

Iată câteva dintre cele mai reușite apariții ale participanților din acest an:

Drama apreciată de critici Adolescence a dominat premiile din acest an, obținând trofee pentru actorii Stephen Graham, Owen Cooper și Christine Tremarco.

„Adolescence” a dominat gala cu 4 trofee

Gala premiilor BAFTA pentru Televiziune și-a desemnat marii câștigători, iar producția „Adolescence” a strălucit sub lumina reflectoarelor.

Serialul a obținut patru trofee, printre care premiul pentru cel mai bun serial dramatic limitat, în timp ce Stephen Graham a câștigat premiul pentru cel mai bun actor principal.

De asemenea, Owen Cooper, cel care îl interpretează pe Jamie Miller în serial, un băiat de 13 ani arestat pentru uciderea unei fete în școala în care învăța, a câștigat și premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar, iar Christine Tremarco a obținut titlul de cea mai bună actriță în rol secundar.

Lista principală a câștigătorilor și a celor nominalizați

Seriale dramatice

CÂȘTIGĂTOR: Code Of Silence

A Thousand Blows

Blue Lights

This City Is Ours

Seriale dramatice limitate

CÂȘTIGĂTOR: Adolescence

I Fought The Law

Trespasses

What It Feels Like For A Girl

Cel mai bun actor

CÂȘTIGĂTOR: Stephen Graham – Adolescence

Colin Firth – Lockerbie: A Search for Truth

Ellis Howard – What it Feels Like for a Girl

James Nelson-Joyce – This City is Ours

Matt Smith – The Death of Bunny Munro

Taron Egerton – Smoke

Cea mai bună actriță

CÂȘTIGĂTOARE: Narges Rashidi – Prisoner 951

Aimee Lou Wood – Film Club

Erin Doherty – A Thousand Blows

Jodie Whittaker – Toxic Town

Sheridan Smith – I Fought The Law

Siân Brooke – Blue Lights

Actor în rol secundar

CÂȘTIGĂTOR: Owen Cooper – Adolescence

Ashley Walters – Adolescence

Fehinti Balogun – Down Cemetery Road

Joshua Mcguire – The Gold

Paddy Considine – MobLand

Rafael Mathé – The Death of Bunny Munro

Cea mai bună actriță în rol secundar

CÂȘTIGĂTOARE: Christine Tremarco – Adolescence

Aimee Lou Wood – The White Lotus

Chyna McQueen – Get Millie Black

Emilia Jones – Task

Erin Doherty – Adolescence

Rose Ayling-Ellis – Reunion

Cel mai bun actor într-o comedie

CÂȘTIGĂTOR: Steve Coogan – How Are You? It’s Alan

Jim Howick – Here We Go

Jon Pointing – Big Boys

Lenny Rush – Am I Being Unreasonable?

Mawaan Rizwan – Juice

Oliver Savell – Changing Ends

Cea mai bună actriță într-o comedie

CÂȘTIGĂTOARE: Katherine Parkinson – Here We Go

Diane Morgan – Mandy

Jennifer Saunders – Amandaland

Lucy Punch – Amandaland

Philippa Dunne – Amandaland

Rosie Jones – Pushers

Divertisment

CÂȘTIGĂTOR: Last One Laughing

The Graham Norton Show

Michael Mcintyre’s Big Show

Would I Lie To You

Emisiuni de divertisment

CÂȘTIGĂTOR: Bob Mortimer – Last One Laughing

Amanda Holden & Alan Carr – Amanda & Alan’s Spanish Job

Claudia Winkleman – The Celebrity Traitors

Lee Mack – The 1% Club

Rob Beckett & Romesh Ranganathan – Rob & Romesh Vs…

Romesh Ranganathan – Romesh: Can’t Knock the Hustle

Reality

CÂȘTIGĂTOR: The Celebrity Traitors

The Jury: Murder Trial

Squid Game: The Challenge

Virgin Island