De la Golden Globes la Oscar: Saja Kilani despre cum Gen Z schimbă narațiunea războaielor

Scenă din filmul filmul nominalizat la premiul Oscar „The Voice of Hind Rajab”

Palestiniana Saja Kilani, actrița care o interpretează pe voluntara Crucii Roşii în filmul nominalizat la premiul Oscar „The Voice of Hind Rajab”, vorbește despre cum e să joci într‑o poveste adevărată din război, despre femeile care țin lumea pe umeri în mijlocul conflictelor și despre o generație care a învățat războiul din livestreame și proteste, nu din manuale.​

„Reacția din film este reală. Am auzit vocea lui Hind direct la «acțiune»”

Imediat ce a intrat pe platoul de filmare, Saja Kilani a înțeles că nu va fi un rol ca oricare altul. În „The Voice of Hind Rajab”, filmul inspirat de apelul real al unei fetițe de 6 ani din Gaza, actorii au auzit vocea copilului pentru prima dată exact când camerele rulau.​

„Nu am auzit vocea lui Hind la repetiții. Prima dată am auzit‑o pe platou, la «acțiune», așa că reacția din film e cât se poate de adevărată. Am filmat cronologic, în aceeași locație, și asta ne‑a permis să trăim emoțiile pas cu pas”, povestește Saja.​

Pregătirea scenei nu a fost însă doar tehnică, ci profund umană: imediat după ce a primit scenariul, a cerut să vorbească cu o voluntara pe care o interpretează în film.​

„Primul lucru pe care l‑am făcut a fost să iau legătura cu ea, să îi ascult versiunea, să o cunosc ca om. Mi‑a dat un singur sfat: «Nu vreau să mă copiezi. Doar ascultă vocea lui Hind și las‑o să te ghideze». Restul a venit firesc”, spune Saja.​

Femei în conflict: „La noi, vulnerabilitatea este învățată ca formă de putere”

Deși filmul vorbește despre război, protagonistul moral al poveștii este o femeie. Voluntara palestiniană rămâne la telefon cu copilul, singura ei armă fiind vocea. Pentru Saja, rolul a deschis o discuție necesară despre cum arată reziliența feminină în regiunea ei.​

„Atât femeia pe care o joc, cât și Hind, sunt incredibil de curajoase. Rana m‑a învățat că vulnerabilitatea este o formă de putere. A văzut nenumărate cazuri, dar rămâne conectată la emoțiile ei și, în același timp, foarte fermă în rolul ei profesional. Asta îți arată că fragilitatea și forța pot coexista”, explică actrița.​

Saja nu e surprinsă de această forță: spune că femeile din Orientul Mijlociu cresc cu ideea că trebuie să țină totul împreună – familia, comunitatea, memoria – fără să existe vreo recunoaștere sau răsplată. „Nu mă miră puterea lor, pentru că ni se transmite de mici. Sunt constant inspirată de ele.”​

Generația Z între livestream de război și responsabilitatea de a vorbi

Saja Kilani aparține unei generații care nu a cunoscut un Orient Mijlociu fără conflict, dar l‑a trăit mai ales prin ecran. Deși familia ei este din Ierusalim și Nazaret, ea nu a ajuns niciodată în Palestina ocupată sau în Gaza. Cu toate acestea, nu simte că distanța geografică o îndepărtează de tragedie.​

„Nu trebuie să fii născut sau crescut acolo – nici măcar să fii palestinian – ca să te conectezi la acest film. Tot ce se întâmplă în lume este problema tuturor, responsabilitatea tuturor de a vorbi. Până la urmă, suntem cu toții oameni, iar asta e mai mult decât suficient”, subliniază actrița.​

Pentru generația ei, social media este atât sursă de traumă, cât și instrument de acțiune. „Trăim într‑o lume în care social media ne conectează pe toți și putem ajunge la oameni fără să călătorim. Asta vine cu o responsabilitate față de comunitățile pe care le construim acolo”, spune Saja.​

Ea recunoaște că fluxul permanent de imagini de război apasă greu pe sănătatea mentală a tinerilor, dar refuză să rămână în cinism. „Da, este greu emoțional și mental, dar trebuie să ne amintim că mulți dintre noi suntem privilegiați – avem o platformă de pe care putem vorbi, în timp ce alții nu o au. Să fim conștienți de asta și să vorbim cu cât mai mulți oameni despre ce se întâmplă acum este minimul pe care îl putem face. Eu cred în generația noastră. Oamenii ies în stradă, protestează, vorbesc. E un motiv real de speranță.”​

„Singurul lucru în care pot crede este speranța”

Întrebată dacă vede vreo soluție într‑o lume în care războaiele par permanente, Saja nu ezită: pentru ea, răspunsul este speranța activă, nu speranța pasivă.​

„Ca artist, singurul lucru în care pot crede este speranța. Cred într‑o soluție. Cei aflați la putere, cei care iau decizii, trebuie să vadă astfel de filme. Cei care aleg să se uite în altă parte trebuie să le vadă. Și nu trebuie subestimată puterea oamenilor. Am văzut ce a putut face în trecut și ce poate continua să facă. Totul ține de mentalitate: dacă crezi că poate exista o soluție, cred cu adevărat că, la un moment dat, ea va apărea.”​

Pentru Saja, generația Z nu este doar victima unei lumi violente, ci și motorul unei posibile schimbări, prin proteste, rețele și artă.​

Cine este Saja Kilani?

Saja Kilani este o tânără actriță iordano-palestino-canadiană stabilită în Iordania. Este și poetă spoken word, cu poeme care au atins milioane de vizualizări, și a fost inclusă în lista Canadian Arab Institute's 30 Under 30 pentru contribuții în storytelling ș

Pasionată de povești care dau glas marginalizaților, Saja combină activismul cultural cu arta, fiind activă pe Instagram (@sajakilani) unde împarte poezie și reflecții despre identitate.​

La Golden Globes 2026 (ediția 83, 11 ianuarie, Beverly Hilton, Beverly Hills), a atras atenția purtând o rochie neagră personalizată de Reema Dahbour, inspirată din thobe tradițional palestinian cu broderie tatreez – un simbol al rezistenței culturale într‑o rochie fluidă, cu mâneci ample și decolteu V adânc, care unește tradiția cu modernitatea. Aspectul ei a fost descris ca „quiet, powerful” de British Vogue.

Despre filmul „The Voice of Hind Rajab” (2025)

„The Voice of Hind Rajab” este un film dramatic arab (Iordania/SUA, r. Basil Khalil), bazat pe evenimente reale din 29 ianuarie 2024, în Gaza. Povestea urmărește disperata încercare a paramedicilor voluntari de la Palestine Red Crescent Society (Rana Faqih și Yusuf Halawa, interpretați de Saja Kilani și Motaz Malhess) de a salva o fetiță palestiniană de 6 ani, Hind Rajab, prinsă cu familia în mașină sub bombardamente.