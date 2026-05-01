De la „Star Wars” la „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”. Top 10 filme care se lansează în luna mai

7 minute de citit Publicat la 10:00 01 Mai 2026 Modificat la 10:00 01 Mai 2026

Odată cu debutul cinematografic al noului film Star Wars și revenirea iconicei Miranda Priestly, BBC News a făcut o listă cu 10 filme care se lansează luna aceasta și merită văzute. Printre ele se numără și o poveste fictivă virală pe rețelele sociale, „The Backrooms”, realizată de o tânără de numai 20 de ani.

Animal Farm

În nuvela lui George Orwell, o fermă este preluată de locuitorii ei patrupezi, doar pentru ca noua lor libertate să fie zdrobită atunci când un porc pe nume Napoleon devine un dictator brutal. Publicată în 1945, Animal Farm (N.r. - Ferma Animalelor) este o alegorie sumbră a revoluției ruse și a ascensiunii lui Stalin.

Totuși, noua adaptare este un desen animat excentric, regizat de Andy Serkis, cu Seth Rogen dublându-l peNapoleon (distribuția de voci îi include și pe Glenn Close, Kieran Culkin, Woody Harrelson și Steve Buscemi). Filmul are mult mai multe glume decât cartea, deși sunt incluse și unele dintre convingerile politice ale lui Orwell.

„Pe lângă amuzantă și înfricoșător de perspicace, această versiune superb animată este un «desen animat cu multe lucruri la care să te gândești - și de care să te temi». Și, oh, da, este și extrem de distractivă”, a spus criticul Pete Hammond.

Filmul se lansează pe 1 mai în SUA și Canada.

Diavolul se îmbracă de la Prada 2

La 20 de ani după ce „Diavolul se îmbracă de la Prada” a apărut în cinematografe, o continuare pe măsură a apărut. Regizat de David Frankel și scris de Aline Brosh McKenna, aceeași echipă ca și originalul, „Diavolul se îmbracă de la Prada 2” o are în distribuție pe Anne Hathaway în rolul lui Andy, un jurnalist căruia îi pasă mai mult de poveștile dure. Meryl Streep este iconica Miranda Priestly, o redactoare de revistă newyorkeză magnifică și irascibilă, inspirată de fosta redactoare Vogue, Anna Wintour.

Stanley Tucci și Emily Blunt completează cvartetul în rolul mâinii drepte a Mirandei și fostei sale asistente. Dar acum, că franciza a fost îmbrățișată de industria modei, inclusiv de Wintour, poate avea noua comedie aceeași tentă satirică ca prima?

Caryn James de la BBC spune că această campanie de marketing „a lăsat semne de întrebare și nu se știe dacă continuarea se va dovedi a fi o umbră a originalului”

Filmul se lansează internațional pe 1 mai.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu

Dintre toate personajele din serialele de televiziune recente Star Wars de pe Disney+, cele mai populare sunt Mandalorianul, un vânător de recompense interpretat de Pedro Pascal, și micul său asistent verde Grogu, alias Baby Yoda. Acum au propriul spin-off. Trailerul promite bătălii epice, monștri mai mari, nave X-Wing și AT-AT-uri. Dar, având în vedere că personajele au apărut la televizor timp de trei sezoane, își pot justifica locul în cinematografe?

„Trebuie să ne ridicăm la nivelul așteptărilor pentru cinematografe, iar asta înseamnă raporturi de aspect mai mari pentru IMAX, construind decoruri care să profite din plin de acest lucru”, a declarat regizorul și co-scenaristul Jon Favreau pentru Games Radar.

„Vrem să vă ducem într-o aventură, iar acea aventură trebuie să umple ecranul”, a subliniat el

Filmul se lansează internațional pe 22 mai.

The Sheep Detectives

Unul dintre cele două filme din această lună care prezintă animale vorbitoare de la grajd, „Detectivii oilor” combină decoruri cu acțiune reală cu oi CGI (N.r. - Computer Generated Imagery / Imagini generate pe calculator) drăgălașe pentru a face genul polițist mai confortabil ca niciodată. Hugh Jackman joacă rolul unui păstor care citește povești polițiste turmei sale în fiecare seară așa că, atunci când este ucis, ei știu cum să investigheze.

„Detectivii oilor” are o intrigă de tip mister-crimă surprinzător de bine gândită și amuzantă. Printre colegii umani ai oilor se numără Emma Thompson, Nicholas Braun și Nicholas Galitzine, iar vocile animalelor sunt date de Julia Louis-Dreyfus, Patrick Stewart, Bryan Cranston și Chris O'Dowd.

„Detectivii oilor este un divertisment de familie rar”, spune criticul Guy Lodge.

Two Pianos

Muzica clasică vibrează de emoție în cea mai recentă melodramă franceză a lui Arnaud Desplechin și același lucru se poate spune și despre personaje. În „Două Piane”, François Civil îl interpretează pe Mathias, un virtuoz al pianului cândva promițător, care și-a petrecut ultimii ani predând în Japonia. Fosta sa profesoară, Charlotte Rampling, îl cheamă înapoi în orașul său natal pentru a cânta alături de ea în ultimele concerte înainte de pensionare. Dar sentimentele sale cresc când întâlnește o fostă iubită, Nadia Tereszkiewicz, și zărește un băiat care arată exact ca el.

„Două Piane este o piesă caracteristică rapsodică despre dragoste, moarte, muzică și memorie, cu doar o licărire ocazională de straniu. Are accente inconfundabile ale stilului bravură caracteristic lui Desplechin, punând muzica în prim-plan expresiv, ca întotdeauna”, spune criticul Jonathan Romney.

Filmul se lansează pe 8 mai în SUA.

Remarkably Bright Creatures

Dacă aveți nevoie de cineva care să adapteze un bestseller american despre fauna acvatică, Olivia Newman este cineastul potrivit pentru dumneavoastră.

După „Where the Crawdads Sing” (N.r. - Acolo unde cântă racii) din 2022, Newman a co-scris și regizat „Remarkably Bright Creatures” (N.r. - Creaturi deosebit de strălucitoare), o dramă bazată pe romanul despre caracatiță al lui Shelby Van Pelt. Sally Field o interpretează pe Tova, o femeie îndurerată care curăță acvarii, alături de Lewis Pullman în rolul lui Cameron, un tânăr cu probleme care vine să lucreze cu ea.

Naratorul filmului este Marcellus, o caracatiță uriașă din Pacific care îi observă pe cei doi noi prieteni. Și, într-o lovitură de geniu în distribuție, vocea lui Marcellus este interpretată de Alfred Molina, care l-a interpretat pe Doctor Octopus în două filme Spider-Man.

„Remarkably Bright Creatures este o poveste despre dragoste și durere. Acestea sunt două emoții pe care toți cei care umblă pe această planetă le simt la un moment dat, așa că temele au o rezonanță foarte largă”, a spus Van Pelt pe site-ul oficial al Netflix.

Filmul se lansează pe 8 mai pe Netflix.

Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)

Acesta nu este doar un film-concert și nici măcar un film-concert 3D. Este un film-concert 3D co-regizat de o legendă de la Hollywood, James Cameron, care a fost obsedat de tehnologia 3D de ultimă generație timp de decenii. Asta înseamnă că „Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft” ar trebui să atragă iubitorii de cinema de pretutindeni și nu doar fanii pop care vor să experimenteze unul dintre spectacolele incredibile ale lui Eilish.

Totuși, în ciuda expertizei sale tehnice, Cameron a subliniat că Eilish este la fel de mult regizor ca și el.

„Ea și cu mine regizăm împreună, așa că vom fi împreună în sala de montaj. Am crezut că ea a creat spectacolul, ea a fost arhitecta unuia dintre cele mai uimitoare spectacole live pe care le-am văzut vreodată. Și-a câștigat deja recunoașterea regizoarei”, a declarat el pentru ET.

Filmul se lansează internațional pe 8 mai.

Backrooms

În 2019, utilizatorii 4Chan au început să posteze fotografii cu camere și coridoare goale și întunecate. Curând s-a dezvoltat o mitologie: aceste „Backrooms” (N.r. - Camerele din spate) făceau parte dintr-un labirint nesfârșit într-un alt univers. În 2022, Kane Parsons, în vârstă de 16 ani, a transformat această mitologie într-un scurtmetraj numit The Backrooms (Found Footage), care a avut 75 de milioane de vizualizări pe YouTube. Acum a realizat un film de groază de lung metraj și are încă doar 20 de ani.

Chiwetel Ejiofor joacă rolul proprietarului unui magazin de mobilă care conține un portal către Backrooms, iar Renate Reinsve, nominalizată la Oscar pentru Valoare Sentimental, o interpretează pe terapeuta sa sceptică.

„The Backrooms nu este și nu a fost niciodată ceva la care mă gândesc ca la o tendință pe internet sau la o memă. Este doar o poveste de care îmi pasă cu adevărat, cu personaje de care îmi pasă cu adevărat”, a declarat Parsons pentru Dazed în 2024.

Filmul se lansează înternațional pe 29 mai.

I Love Boosters

Boots Riley, rapperul devenit cineast, care a fost pionierul propriului stil de suprarealism socialist în Sorry to Bother You (2018) și serialul Prime Video I'm A Virgo (2023), revine cu o altă comedie politică excentrică, I Love Boosters.

Keke Palmer, Naomi Ackie, Taylour Paige și Poppy Liu interpretează The Velvet Gang, un grup de hoți din magazine care fură haine de firmă și apoi le vând într-o piață locală de vechituri la prețuri de rahat. Dar designerul lor preferat, interpretat de Demi Moore, este hotărât să riposteze.

„Nimeni nu face filme precum Boots Riley. I Love Boosters este o satiră anticapitalistă fără rezerve, despre gloria care poate fi găsită în afara tiparelor”, spune criticul Kristy Puchko.

Filmul se lansează pe 22 mai în SUA, Canada și Australia.

The Salt Path

Când Raynor Winn și soțul ei au rămas fără adăpost, iar soțul ei a fost diagnosticat cu o boală neurogenerativă rară, cuplul a pornit într-o lungă drumeție de-a lungul coastei de sud-vest a Angliei, sperând să se distragă de la situația lor disperată. Aceasta este, cel puțin, povestea pe care Winn o spune în The Salt Path (N.r. - Drumul Sării), memoriile sale premiate și bestseller din 2018. Dar după lansarea ecranizării în Marea Britanie anul trecut, o serie de articole din ziare au dezvăluit că romanul nu era chiar atât de non-fictiv pe cât sugera rezumatul.

Poate acest lucru să submineze filmul, în care joacă Gillian Anderson și Jason Isaacs? Poate că da, dar înainte de dezvăluiri, Wendy Ide a spus în Observer că The Salt Path a fost „destul de încântător”, adăugând:

„Există ceva din generozitatea spiritului și umorul blând din The Straight Story de David Lynch în această celebrare a bunătății străinilor, a rezistenței spiritului și a puterii vindecătoare a sălbăticiei”.

Filmul se lansează pe 22 mai în SUA și Canada.