Doi producători "Spider-Man" şi "Harry Potter" vor superviza următorul film cu James Bond

Gigantul Amazon, care are în sfârşit mână liberă să exploateze saga "James Bond", a anunţat marţi că următoarele aventuri ale agentului "007" vor fi supervizate de doi producători aflaţi anterior în spatele francizelor "Spider-Man" şi "Harry Potter", conform Agerpres.



Duo-ul, format din Amy Pascal şi David Heyman, va juca un rol esenţial în alegerea actorului care îl va înlocui pe Daniel Craig în rolul faimosului spion britanic, precum şi a regizorului viitorului film. Cei doi vor avea responsabilitatea de a "oferi publicului global o poveste care respectă moştenirea impecabilă a acestui personaj îndrăgit", a declarat Courtenay Valenti, responsabila pentru filme a Amazon MGM Studios.



Amy Pascal este o fostă directoare a Sony Pictures, unul dintre studiourile importante de la Hollywood, fiind cunoscută mai ales pentru activitatea sa în cadrul unor filme din seria "Spider-Man", inclusiv în cele cu Tom Holland în rolul "Omului-Păianjen".



Amy cunoaşte deja universul "James Bond": în timpul mandatului său, Sony Pictures a produs "Casino Royale", "Quantum of Solace" şi "Skyfall".



Britanicul David Heyman a produs toate cele opt adaptări cinematografice ale cărţilor "Harry Potter". El a fost, de asemenea, implicat în producţia peliculei "Barbie" şi a filmelor din seria "Paddington".



Anunţul va alimenta speculaţiile privind identitatea viitorului James Bond. Numele actorilor Aaron Taylor-Johnson, Henry Cavill şi Theo James circulă în prezent în presa de specialitate pentru a-l interpreta pe cel mai faimos spion din istoria cinematografiei.



Ultimele aventuri ale lui "007" au putut fi urmărite în filmul "No Time to Die", care a avut încasări de 775 de milioane de dolari după lansarea sa în 2021. La un an distanţă, Amazon a achiziţionat celebrul studio hollywoodian MGM, o tranzacţie ce a inclus şi drepturile asupra catalogului vechilor filme cu James Bond.



Totuşi, Amazon s-a confruntat mult timp cu opoziţia Barbarei Broccoli şi a lui Michael Wilson, producătorii de lungă durată ai francizei, care păstrau controlul creativ asupra acesteia. După trei ani de conflict latent, Amazon a încheiat în cele din urmă un acord cu cei doi, care a intrat în vigoare luni.



Familia Broccoli controla strict franciza începând cu "Dr. No" (1962). Ea a refuzat să exploateze personajul creat de romancierul Ian Fleming prin produse derivate şi licenţe care ar fi putut dilua identitatea acestuia.