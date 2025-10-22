Doru Octavian Dumitru a fost internat de urgenţă la spital şi şi-a anulat spectacolele. Apelul emoţionant transmis de familie

Doru Octavian Dumitru, Sursa foto: Facebook/Doru Octavian Dumitru

Celebrul actor și comediant Doru Octavian Dumitru a ajuns de urgenţă la spital din cauza mai multor probleme grave de sănătate. Anunţul a fost făcut de familia lui, care a transmis un apel emoţionant în cadrul căruia i-a îndemnat pe oameni la rugăciuni. Spectacolele pe care actorul le avea programate în perioada următoare, inclusiv cel de la Sala Palatului din București, au fost amânate.

UPDATE 09:15 – Potrivit celor mai noi informaţii, Doru Octavian Dumitru a suferit un AVC înaintea spectacolului pe care trebuia să îl aibă marți, în orașul Onești. Umoristul a fost transferat de urgenţă la Spitalul Clinic Județean Suceava, unde a fost suspus unei operații.

Ştire iniţială: În vârstă de 69 de ani, Doru Octavian Dumitru a postat pe social media în urmă cu trei zile un mesaj în care sugera că are probleme de sănătate. Se pare că stare lui s-a înrăutăţit şi a ajuns de urgenţă la un spital din Suceava.

Familia actorului a anunţat în noaptea de marţi spre miercuri într-o postare pe Facebook-ul lui că acesta are nevoie de rugăciuni în prezent ca să treacă mai uşor peste această încercare grea.

"În aceste momente artistul Doru Octavian Dumitru, omul care a dăruit românilor bucurie și veselie din preaplinul inimii lui pentru mai bine de 45 de ani, trece prin momente dificile de sănătate. Are nevoie mai mult ca niciodată de respectul și gândul vostru bun. Artistul își cere scuze fanilor lui pentru faptul că spectacolele care au fost programate atât în această seară cât și în zilele următoare, datorită unor motive întemeiate, nu vor avea loc. Cu voia lui Dumnezeu urmează să fie reprogramate.

Vă rugăm tuturor, dar mai ales reprezentanților media să respecte intimitatea acestor momente extrem de solicitante și dificile, atât pentru el cât și pentru familia lui.

Profundă recunoștință pentru mesajele de încurajare și tuturor celor care au generozitatea să se roage în aceste clipe pentru ca acest om minunat să depășească cu bine această încercare grea.

Mulțumim din suflet echipelor de medici și asistenți care în ultimele ore i-au fost și continuă să-i fie alături. Familia #DoruOctavianDumitru", este mesajul scris de apropiaţii actorului Doru Octavian Dumitru pe contul lui de Facebook.

Mesajul postat de Doru Octavian Dumitru cu două zile înainte să fie internat

"Acumulăm zilnic, iar trupul este cel care de cele mai multe ori își impune preferințele. Fără să realizăm că de fapt avem un comportament compulsiv pe care îl aplicăm involuntar fie din prea multă lăcomie, fie ca formă de autotratament emoțional.Câteodată, sătul de atâtea alegeri proaste ale trupului în care se află, sufletul decide să facă curat. Atunci apar crizele existențiale în care ai impresia că totul în tine e gol, fără scop și că, oricât ai încerca ori acumula, nu mai găsești nicio motivație. Dacă corpul și mintea se vor agita încercând să se impună, nu vor face decât să accentueze criza.

Tot ce ai de făcut e să accepți a face liniște în tine pentru prima oară cu adevărat. Așa cum nu ai mai făcut-o niciodată. Liniștea să nu o cauți în exterior, ci doar în interiorul tău. Nu te mai opune, nu te mai agita. Pune stavilă gândurilor de contră. Caută liniștea în tine și rămâi în așteptare! Pare greu și chiar imposibil la început. Dar cu răbdare și mai ales stăruință, o să începi să simți cum liniștea își impune ritmul ei în tine. Din acel moment înseamnă că sufletul tău a preluat controlul", a scris duminică actorul pe Facebook.

Născut pe 11 iunie 1956, Doru Octavian Dumitru este inventatorul stand-up-ului în România.