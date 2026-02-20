Eric Dane, vedeta din „Grey’s Anatomy” şi „Euphoria”, a murit la 53 de ani. FOTO: Getty Images

Actorul Eric Dane, vedeta din „Grey’s Anatomy” şi „Euphoria”, a murit la vârsta de 53 de ani, scrie CNN. În 2025 el anunțase că suferă de scleroză laterală amiotrofică, o boală care afectează progresiv celulele nervoase din creier şi măduva spinării.

„Cu inima îndurerată, vă anunţăm că Eric Dane a decedat joi după-amiază, după o luptă curajoasă cu scleroză laterală amiotrofică (SLA). Şi-a petrecut ultimele zile înconjurat de prieteni dragi, de soţia şi de cele două fiice frumoase, Billie şi Georgia, care erau centrul lumii sale. De-a lungul călătoriei sale cu SLA, Eric a devenit un susţinător pasionat al conştientizării şi cercetării, hotărât să facă o diferenţă pentru alţii care se confruntă cu aceeaşi luptă. Va fi profund regretat şi amintit cu drag mereu. Eric îşi adora fanii şi este veşnic recunoscător pentru dragostea şi sprijinul pe care le-a primit. Familia a cerut respectarea intimităţii în acest moment imposibil”, se arată în comunicat.

Dane a anunţat în 2025 că suferă de scleroză laterală amiotrofică (SLA), cunoscută şi sub numele de boala Lou Gehrig, şi s-a implicat în susţinerea celor care suferă de această boală după ce a fost diagnosticat.

FOTO: Getty Images

Actorul s-a remarcat printr-o carieră solidă în televiziune şi film începând cu începutul anilor 1990. A apărut în roluri secundare în seriale populare, printre care „The Wonder Years” şi „Roseanne”, înainte de a juca în mai multe episoade la începutul anilor 2000 în „Gideon’s Crossing”.

Dane a devenit un personaj permanent al melodramei medicale din sezonul 3 până în sezonul 9, reluând rolul încă o dată în 2021, în timpul celui de-al 17-lea sezon al serialului de lungă durată.

În timpul colaborării sale cu „Grey’s”, Dane a apărut şi în mai multe filme populare, printre care „X-Men: The Last Stand”, „Marley & Me” şi „Burlesque”.

În 2019, a interpretat rolul lui Cal Jacobs, tatăl sever şi distant al lui Nate, personajul interpretat de Jacob Elordi în serialul „Euphoria”. Dane a reluat rolul în al doilea sezon al serialului aclamat şi este listat ca urmând să apară în mult aşteptatul al treilea şi ultimul sezon al serialului, în această primăvară.

Dane a rămas activ până destul de recent, apărând toamna trecută într-un episod din „Brilliant Minds”, unde a interpretat rolul unui pompier care suferea de SLA.

Producătorul executiv Michael Grassi a declarat pentru Deadline la acea vreme că echipa lui Dane a luat legătura cu ei pentru a le spune că actorul era fan al serialului şi că ar dori să apară în el. Grassi, la rândul său fan al lui Dane, a spus că era „foarte încântat de oportunitatea de a spune o poveste alături de el”.

O „luptă până la ultima suflare”

Dane a vorbit deschis despre viaţa cu SLA de când şi-a anunţat diagnosticul în aprilie 2025 şi a depus eforturi susţinute pentru a promova cercetarea şi asistenţa în domeniul bolilor neurodegenerative.

Într-o declaraţie făcută la acea vreme, Dane a spus că se simte „recunoscător” pentru sprijinul familiei sale, care l-a ajutat să treacă prin acest „nou capitol”, şi că este norocos să poată continua să lucreze, pregătindu-se să se întoarcă pe platoul de filmare al serialului „Euphoria”.

În iunie, în timpul primului său interviu televizat de la dezvăluirea diagnosticului, Dane a vorbit deschis despre unele dintre simptomele care au dus la descoperirea diagnosticului său, spunând emisiunii „Good Morning America” de la ABC că totul a început cu „o slăbiciune a mâinii drepte”.

Boala afectează progresiv celulele nervoase din creier şi măduva spinării care fac ca muşchii părţii superioare şi inferioare a corpului să funcţioneze, potrivit ALS Association, o organizaţie non-profit care se ocupă de cercetarea bolii şi oferă resurse persoanelor care suferă de aceasta.

În prezent, nu există un tratament cunoscut.

„La sfârşitul zilei, tot ce vreau să fac este să petrec timp cu familia mea şi să lucrez puţin, dacă pot. Nu cred că aceasta este sfârşitul poveştii mele. Pur şi simplu nu simt, în inima mea, că acesta este sfârşitul meu”, declara el pentru ABC în iunie.

Dane a continuat să militeze pentru adoptarea unei legislaţii care să abordeze cercetarea în domeniul bolilor neurodegenerative.

Dane era tatăl a două fiice adolescente, avute cu actriţa Rebecca Gayheart.