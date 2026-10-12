"Fjord", filmul lui Cristian Mungiu, face furori în cinematografele din New York, cu cel mai bun debut din box office-ul din SUA

"Fjord", filmul lui Cristian Mungiu, înregistrează cel mai bun debut în box office-ul nord-american. Sursa foto: Getty Images

"Fjord", filmul cu care regizorul Cristian Mungiu a câștigat cel de-al doilea Palme d’Or din cariera sa și care îi are pe Sebastian Stan și Renate Reinsve în rolurile principale, a avut o lansare remarcabilă, cu încasări de 124.000 de dolari în patru săli de cinema din New York și Los Angeles, relatează publicaţia Deadline şi Variety. Pe de altă parte, documentarul "Naza", produs de The Guardian și semnat de Yuval Abraham și Rachel Szor, înregistrează o extindere puternică în a doua săptămână de la lansare. "Fjord" va avea premiera națională pe 15 ianuarie 2027, iar lansarea va fi marcată de o gală la Sala Palatului din București.

"Fjord", primul lungmetraj realizat în limba engleză de Cristian Mungiu, filmul regizat de Chris Rock, "Misty Green", documentarul incisiv al lui Alex Gibney despre Elon Musk, "Musk", s-au numărat printre noile lansări de la box-office-ul de nişă. Atractivitatea comercială a tuturor celor trei filme, care speră să intre în cursa pentru Oscaruri, va fi pusă la încercare odată cu lansarea lor la nivel naţional în următoarele săptămâni.

Pelicula semnată de Mungiu este inspirată din povestea reală a unei familii româno-norvegiene, a cărei viaţă liniştită este dată peste cap în momentul în care intră în conflict cu reprezentanţii sistemului de protecţie a copilului din Norvegia. Iniţial, cuplul care se mută în satul Redal din comuna Naustdal, aflată într-un mic fiord norvegian, se apropie de vecinii lor, familia Halberg, iar copiii lor leagă o prietenie strânsă.

Palme d’Or Prestige: 'Fjord' Tops Indie Openers, 'Naza' Eyes $500k Surge – Specialty Box Office https://t.co/xQFPwUyeJ0 — Deadline (@DEADLINE) October 11, 2026

Situația se complică însă atunci când adolescenta Elia Gheorghiu apare la școală cu vânătăi, iar comunitatea începe să pună sub semnul întrebării metodele tradiționale de educație aplicate de părinți copiilor lor. Astfel, autorităţile norvegiene încep să-i privească cu ochi critici pe cei doi soţi, pun la îndoială educaţia lor strictă, care exclude utilizarea platformei video YouTube şi a smartphone-urilor, şi le critică credinţa religioasă.

Pe platforma Rotten Tomatoes, filmul "Fjord" are calificativul "Certified Fresh", cu un scor de 90%. De asemenea, drama regizorului Cristian Mungiu a fost recompensată cu prestigiosul premiu FIPRESCI (Federația Internațională a Criticilor de Film), Premiul Juriului Ecumenic, Premiul Francois Chalais și Prix de la Citoyenneté şi este desemnată propunerea României pentru Premiile Oscar.

"Other Mommy", un film de groază în care Jessica Chastain joacă rolul unei dubluri cu articulaţii hipermobile venită din iad, a strâns 27,5 milioane de dolari la debutul său în box-office. Aceste încasări au fost suficiente pentru a ocupa primul loc în America de Nord, devansând celălalt film nou lansat în acest weekend, "The Social Reckoning", care s-a clasat abia pe locul al cincilea, cu venituri de doar 5,5 milioane de dolari, potrivit Variety.

Pelicula "Other Mommy" a depăşit aşteptările, în ciuda faptului că este unul dintre filmele cu cele mai proaste recenzii ale anului. Thrillerul exagerat al studiourilor Universal şi Blumhouse, despre o entitate paranormală sinistră care ia înfăţişarea mamei unei fetiţe, a obţinut un scor de 19% pe Rotten Tomatoes şi o notă "D+" în sondajele de la ieşirea din sală realizate de CinemaScore.

Chiar şi eşecul de weekendul trecut, "Digger", a reuşit să obţină nota "C+" în sondajele de la ieşirea din cinematografe. Aceste note nu prezic nimic bun pentru longevitatea la box-office, deşi "Other Mommy" se află într-o poziţie financiară favorabilă, având în vedere bugetul modest de 18 milioane de dolari. Filmul a încasat 17,69 milioane de dolari la box-office-ul internaţional, încasările la nivel global ajungând la 45,19 milioane de dolari.

"The Social Reckoning", început slab în box office

"The Social Reckoning", despre scandalul Facebook al Sony, nu a reuşit să atragă publicul încă de la început. Filmul clasificat R, scris şi regizat de Aaron Sorkin, era estimat să înregistreze încasări de 7 - 8 milioane de dolari la lansare. Nici măcar aceste încasări nu s-ar fi apropiat de cele ale filmului "The Social Network" din 2010, care a debutat acum aproape exact 16 ani cu 22 de milioane de dolari, fără a ţine cont de inflaţie.

Pe plan internaţional, "The Social Reckoning" a înregistrat rezultate slabe, cu 3,5 milioane de dolari din 29 de pieţe, ajungând la un total de 9 milioane de dolari la nivel mondial la debut.

Tom Cruise nu convinge cu Digger

Între timp, filmul "Digger" a înregistrat o scădere drastică în al doilea weekend, cu încasări de 3,2 milioane de dolari din 3.321 de săli de cinema, o scădere de 60% faţă de debutul său dezamăgitor de 8 milioane de dolari.

Până în prezent, satira cu actorul american Tom Cruise a strâns cu greu 14 milioane de dolari pe piaţa internă şi 35,3 milioane de dolari la nivel global. Warner Bros. a cheltuit peste 160 de milioane de dolari pentru producţia filmului, care se anunţă a fi unul dintre cele mai mari eşecuri din istorie, cu pierderi estimate la 245 de milioane de dolari din încasările la box-office.

Locul al doilea a revenit filmului "Verity", cu încasări de 11,4 milioane de dolari din 3.572 de săli de cinema, ceea ce reprezintă o scădere drastică de 64% faţă de weekendul de lansare. Thrillerul psihologic, cu Anne Hathaway şi Dakota Johnson în rolurile principale, reprezintă un succes pentru Amazon MGM, având încasări de 53 de milioane de dolari în America de Nord şi 113 milioane de dolari la nivel mondial până în prezent, faţă de un buget de 40 de milioane de dolari.

"Resident Evil", un joc care a prins la cinematografe

"Resident Evil" a coborât pe locul al treilea, cu încasări de 8,3 milioane de dolari în al patrulea weekend de la lansare. Până în prezent, adaptarea cinematografică a jocului video, clasificată R, a generat încasări impresionante de 138,5 milioane de dolari pe piaţa internă şi 300 de milioane de dolari la nivel global, având un buget de 75 de milioane de dolari.

Acest film şi "Spider-Man: Brand New Day", care este acum al treilea film cu cele mai mari încasări din istorie, vor compensa orice pierderi pe care Sony le-ar putea suferi cu "The Social Reckoning".