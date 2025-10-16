Mel Gibson filmează "Învierea lui Hristos", continuarea de la "Patimile lui Hristos". Cu cine a înlocuit-o pe Maia Morgenstern

Mel Gibson filmează "Învierea lui Hristos", continuarea de la "Patimile lui Hristos", din 2004. Cu cine a înlocuit-o pe Maia Morgenstern. Sursa foto: Hepta

Actorul și regizorul Mel Gibson a lansat "Patimile lui Hristos" în urmă cu mai bine de 20 de ani, film care a devenit unul dintre cele mai mari încasări ale filmelor independente din toate timpurile, cu 610 milioane de dolari în box office-ul mondial. Acum, el continuă ecranizarea biblică, intitulată "Învierea lui Hristos", dar cu o distribuție complet nouă. Rolul "Mariei", mama lui Hristos în film, nu va mai interpretat de Maia Morgenstern, ci de Kasia Smutniak, o actriţă de origine poloneză, notează Screenrant.

Me Gibson a găsit "un nou Iisus Hristos" și "o nouă Maria Magdalena", înlocuindu-i pe Jim Caviezel și Monica Bellucci din filmul original. Jaakko Ohtonen a fost distribuit în rolul lui Iisus, iar Mariela Garriga în rolul Mariei Magdalena. „Învierea lui Hristos” va fi un film în două părți, ambele programate să fie lansate în 2027.

O nouă distribuţie

Alți membri ai distribuției sunt, de asemenea, confirmați, inclusiv Kasia Smutniak în locul Maiei Morgenstern în rolul Mariei, Pier Luigi Pasino în rolul lui Petru, Riccardo Scamarcio în rolul lui Pontius Pilat și Rupert Everett în rolul unui personaj neidentificat.

Filmările pentru "Învierea lui Hristos" sunt în curs de desfășurare la studiourile Cinecitta din Roma, unde a fost filmat și "Patimile lui Hristos", cel lansat în 2004.

Scenariul de la „Învierea lui Hristos” a fost scris de Mel Gibson și Randall Wallace și produs de Gibson și Bruce Davey sub egida Icon Productions, în parteneriat cu Lionsgate. Cât despre noii actori, Ohtonen apare în „Ultimul Regat” și „Vikingii: Valhalla”, în timp ce Garriga este cunoscut pentru „Misiune: Imposibilă – Războiul Judecății” - Partea Unu.

Mel Gibson, inspiraţie pentru film la Muntele Athos

Actorul Mel Gibson a mers în această vară la Muntele Athos pentru „izolare spirituală” la Mănăstirea Hilandar. Pe parcursul șederii lui la mănăstirea sârbă artistul şi-a petrecut timpul în rugăciune și tăcere, alături de călugări, a participat la slujbele zilnice și va respecta programul monahilor.

La sosirea pe Muntele Athos, Mel Gibson s-a întâlnit cu Arhimandritul Methodius, starețul Mănăstirii Hilander, într-o atmosferă prietenoasă, la unul dintre cele mai importante locuri sfinte pentru Biserica Ortodoxă Sârbă.

Actorul a fost întâmpinat și de călugării mănăstirii. Momentul în care Mel Gibson a primit apă sfințită și a fost binecuvântat de un călugăr de la Muntele Athos a fost postat pe rețeaua socială X de presa grecească.

„În niciun alt loc nu am simțit o conexiune atât de puternică cu Dumnezeu ca aici”, le-ar fi spus Mel Gibson călugărilor, potrivit newsbomb.gr.