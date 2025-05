Opt filme de neratat în cinematografe în minivacanța de 1 mai

Cele opt filme selectate rulează la cinematografele din toată țara în aceast sfârșit de săptămână. Foto: Getty Images

Nu trebuie să plecați din oraș ca să „evadați” în minivacanța de 1 mai. Un film bun la cinematograf poate fi escapada perfectă pentru cei care nu și-au făcut planuri pentru zilele libere de la acest sfârșit de săptămână. Experiența va fi cu atât mai satisfăcătoare cu cât, având în vedere că majoritatea oamenilor pleacă din orașele mari cu ocazia minivacanței, veți scăpa de aglomerația obișnuită. Antena 3 CNN a selectat opt filme garantat să vă capteze atenția pentru două ore și să vă distreze.

Cele opt filme selectate rulează la cinematografele din toată țara în aceast sfârșit de săptămână. Patru dintre ele sunt filme de acțiune la care nu este recomandat să mergeți însoțiți de cei mici, sunt mai degrabă potrivite pentru o seară în doi. Alte patru filme sunt de familie, animații sau musicaluri de care se vor bucura și cei mici și cei mari deopotrivă.

Filme de acțiune, nerecomandate copiilor

Operațiunea Black Bag

Un thriller cu spioni regizat de Steven Soderbergh, care îi are în rolurile principale pe actorii Michael Fassbender și Cate Blanchett. Cei doi interpretează spioni ai agențiilor de informatice britanice, care în viața personală formează un cuplu căsătorit. Filmul are ca teme princale încrederea, loialitatea și trădarea atât în viețile personale, cât și în cele profesionale. Intriga filmului începe când agenta Kathryn Woodhouse, interpretată de Cate Blanchett, e suspectată că și-a trădat țara, iar soțul ei, spionul interpretat de Michael Fassbender, trebuie să aleagă dacă să-i fie loial soției sau țării pe care o servește. Filmul are un scor de 85 pe Metascore și promite să livreze exact genul de tensiune care te ține încordat pe scaunul din cinematograf.

The Accountant 2: Cifre periculoase

Este continuarea din 2025 a thrillerului de acțiune din 2016, cu actorul Ben Affleck în rolul principal. Christian Wolff (Ben Affleck), un contabil cu abilități excepționale și o inteligență peste medie și un trecut periculos, este atras din nou în acțiune după ce fostul său mentor, Raymond King (J.K. Simmons), este asasinat. Un mesaj criptic îl determină pe Christian să colaboreze cu fratele său înstrăinat, Braxton (Jon Bernthal), pentru a salva un copil autist ținut captiv de o rețea de traficanți în Juárez, Mexic. Împreună, cei doi frați se confruntă cu asasini internaționali și o conspirație care implică agenți guvernamentali corupți.​

Păcătoșii

Este un muzical revoluționar în stil Southern Gothic cu vampiri, regizat de Ryan Coogler, în care Michael B. Jordan interpretează dublu-rol, în personajele Smoke și Stack. Acțiunea are loc în Mississippi, în anul 1932, și urmărește doi frați gemeni, Smoke și Stack, care se întorc acasă pentru a deschide o un local de muzică. Însă planurile lor sunt tulburate de apariția unor forțe supranaturale conduse de un vampir irlandez numit Remmick. Combinând elemente de groază, muzică și comentariu social, „Sinners” („Păcătoșii”) „explorează teme precum rasismul, spiritualitatea și puterea transformatoare a muzicii”, scriu criticii de pe Metacritic.com.

Un bărbat de onoare

Un thriller de acțiune american regizat de David Ayer, cu Jason Statham în rolul principal, filmul este bazat pe romanul „Levon's Trade” de Chuck Dixon. Pentru fanii lui Jason Statham este exact genul de film care oferă solid. Actorul îl interpretează pe Levon Cade, care și-a părăsit profesia pentru a lucra în construcții și pentru a fi un tată bun pentru fiica lui. Însă, când o tânără dispare, Levon Cade e rugat să se folosească de abilitățile pe care doar el le are și care l-au transformat într-un personaj mitic în lumea contra-terorismului.

Filme pentru toată familia

Flow - O pisică fără frică

Este un film de animație din 2024 regizat de Gints Zilbalodis, o coproducție între Letonia, Franța și Belgia. Flow este o pisică singuratică care trăiește liniștită într-o pădure. Când un potop devastator îi distruge casa, Flow se refugiază pe o barcă alături de alte animale. În ciuda diferențelor dintre ele, animalele formează o echipă pentru a naviga prin peisaje mistice și periculoase, adaptându-se la o lume nouă și necunoscută. Un film ideal pentru copii, dar din care au multe de învățat și adulții.

Un panda pe nume Moon

Un film de aventură emoționant, regizat de Gilles de Maistre, care explorează o prietenie neobișnuită între un băiat și un pui de panda, oferind o poveste potrivită pentru întreaga familie. Tian, un băiat de 12 ani pasionat de jocuri video, este trimis împreună cu sora sa, Liya, să petreacă vara la bunica lor, Nai Nai, în munții Sichuan din China, din cauza rezultatelor slabe la școală. Acolo, Tian descoperă o lume naturală fascinantă și se împrietenește în secret cu un pui de panda pe care îl numește Moon.

Minecraft

Este o adaptare live-action a celebrului joc video. Regizat de Jared Hess (Napoleon Dynamite, Nacho Libre), filmul aduce pe marele ecran universul cubic al jocului într-o aventură plină de umor și acțiune. Filmul urmărește povestea a patru personaje — Garrett „The Garbage Man” Garrison (Jason Momoa), Henry (Sebastian Hansen), Natalie (Emma Myers) și Dawn (Danielle Brooks) — care sunt transportate accidental în Overworld, lumea pixelată a Minecraft-ului.

Leneși pe roți

Este un film australian de animație în stilul comediei de aventură, regizat de Tania Vincent și co-regizat de Ricard Cussó. Laura Romero, o pui de leneșă de 12 ani, se mută cu familia sa mexicană în Sanctuary City, un oraș animat unde animalele trăiesc în armonie. După ce o furtună distruge restaurantul familiei, aceștia își transformă vechiul camion de mâncare într-o afacere de succes, oferind preparate tradiționale. Însă, când Dotti Pace, o ghepardă antreprenoare, le fură rețetele secrete, familia trebuie să lupte pentru a le recupera. O aventură pentru toată familia.

Dacă însă plănuiți un sfârșit de săptămână în intimitatea propriei locuințe, departe de aglomerație și trafic, puteți urmări serialele selectate de Antena 3 CNN pentru o minivacanță relaxantă.