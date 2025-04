Ryan Gosling va juca în noul film „Star Wars”. Când va avea loc premiera în cinematografe

Fanii au putut vedea o fotografie cu patul lui Gosling din copilărie, învelit în așternuturi „Star Wars”, iar apoi acesta a urcat pe scenă și le-a spus că a visat „la Star Wars înainte să vadă primul film”. Foto: Getty Images

Ryan Gosling se îmbarcă într-o călătorie într-o „galaxie îndepărtată” în noul film „Star Wars”, care va avea premiera în mai 2027. Acțiunea va avea loc la aproximativ cinci ani după evenimentele din „Star Wars: Episodul IX - Ascensiunea lui Skywalker”, dar va fi o peliculă de sine stătătoare, în universul Star Wars, dar fără legătură cu saga Skywalker, relatează CNN.

Actorul își va uni forțele pentru acest film cu regizorul Shawn Levy, cunoscut pentru peliculele „Deadpool vs Wolverine”, „Date Night”, „Night at the Museum”, dar și pentru serialele „Stranger Things” și „All the light we cannot see”.

„Star Wars: Starfighter”, călătoria continuă

Filmul care va rula în cinematografe din mai 2027 se va numi „Star Wars: Starfighter”, a anunțat Lucasfilm. Producția începe în această toamnă.

„E o nouă aventură cu totul, în care vor apărea personaje noi, iar intriga va avea loc într-o perioadă de timp care nu a fost încă explorată pe ecrane”, a transmis Lucasfilm într-un comunicat.

Detalii privind filmul au fost anunțate la un eveniment al fanilor Star Wars din Japonia, vineri. Fanii au putut vedea o fotografie cu patul lui Gosling din copilărie, învelit în așternuturi „Star Wars”, iar apoi acesta a urcat pe scenă și le-a spus că a visat „la Star Wars înainte să vadă primul film”.

„A fost mereu aici, e în ADN-ul culturii noastre. În ce mă privește, cred că din aceste filme am înțeles ce este un film. Scenariul este foarte bun, povestea are foarte multă aventură, inimă și personaje originale. E o șansă să arătăm o parte din acest univers care nu a fost văzută până acum”, a spus Ryan Gosling.

Regizorul filmului a promis că filmul va fi la fel de „distractiv” ca celelalte, dar într-un mod „nou și original”.

Universul „Star Wars” s-a extins masiv de când Disney a cumpărat franciza în 2012, după ce compania a dat undă verde pentru o trilogie, continuare la povestea inițială, dar și pentru o serie de filme de sine stătătoare și seriale. Între 2015 și 2019, Lucasfilm a scos câte un film „Star Wars” pe an.