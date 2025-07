S-a dat startul filmărilor pentru serialul Harry Potter. Prima fotografie cu actorul principal pe platou

Au început filmările pentru noul serial TV inspirat din universul Harry Potter, iar prima imagine oficială cu actorul principal în rolul lui Harry a fost dată publicității.

Deși seria de romane scrisă de J.K. Rowling a fost deja adaptată într-o franciză cinematografică de succes, HBO pregătește acum o versiune serializată care se estimează că va dura 10 ani pentru a fi completă.

Luni, producătorii au publicat prima fotografie cu Dominic McLaughlin în rolul lui Harry Potter, în costum complet, și au confirmat mai multe nume noi din distribuție, scrie BBC.

HBO's #HarryPotter series has debuted the first look at Dominic McLaughlin as the iconic boy wizard.



Filming is officially underway on the show, which will premiere in 2027 on HBO and HBO Max.https://t.co/f2bfkbvhJv pic.twitter.com/thBnhROmrI