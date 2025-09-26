Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  

Celebrul actor Sacha Baron Cohen ar fi ieșit la o întâlnire cu o vedetă OnlyFans în vârstă de 27 de ani, după ce și-a încheiat divorțul de Isla Fisher, care l-a costat 75 de milioane de dolari.
Săptămâna aceasta, starul din „Borat”, în vârstă de 53 de ani, și Hannah Palmer au fost fotografiați ieșind împreună de la cină, într-un loc nedivulgat, potrivit fotografiilor obținute de publicația The Sun, relatează Page Six.
Ei au părăsit restaurantul separat, pentru ca mai apoi să urce în aceeași limuzină Cadillac Escalade.
Palmer arăta șic într-o rochie mini cu imprimeu de leopard și cizme din piele, în timp ce Cohen era casual, purtând un tricou albastru, o cămașă cu dungi și o șapcă de golf.
„Sacha și Hannah au sosit la ora 8:30 seara”, a declarat o sursă pentru publicație. „Au petrecut două ore în interior și păreau adânciți în conversație”. „În ciuda diferenței de vârstă, se înțelegeau foarte bine și păreau să aibă multe de discutat”, a continuat sursa.
Publicația a mai relatat că Palmer a mers mai târziu la o petrecere găzduită de Paris Hilton, dar nu este clar dacă și Cohen a fost prezent.
Potrivit sursei citate, starul de la Hollywood și Palmer s-au întâlnit pentru prima oară la petrecerea de 50 de ani a regizorului și actorului Taika Waititi, organizată în Ibiza, Spania, luna trecută.
Influencerița, care conform relatărilor este prietenă cu soția lui Waititi, Rita Ora, i-a fost „prezentată la petrecere” lui Cohen, spun sursele.
„Doar un grup restrâns a fost invitat”, a declarat sursa. „A fost o cină oficială mare, înainte să meargă să danseze în clubul din vilă”.
„Hannah este o fată foarte amuzantă și este la fel de deșteaptă pe cât este de frumoasă. Sacha este un bărbat foarte norocos că a reușit să aibă o întâlnire cu ea”, a mai spus sursa.
Cohen și Fisher au anunțat printr-o declarație comună pe Instagram în iunie că și-au finalizat divorțul, spunând că sunt „mândri” de ceea ce au „realizat împreună” și păstrează „un mare respect” unul pentru celălalt ca părinți ai „minunaților lor copii”.
Foștii soți, care și-au anunțat separarea după 14 ani de căsnicie, în aprilie 2024, sunt părinții a trei copii: Olive, 17 ani, Elula, 15 ani, și Montgomery, 10 ani.
Cohen și actrița în vârstă de 49 de ani au avut proceduri de divorț amiabile, în ciuda unor relatări contrare.