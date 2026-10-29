Sydney Sweeney imită o scenă celebră din Home Alone, îmbrăcată sumar, ca să își promoveze noua colecție de lenjerie Syrn de Crăciun

4 minute de citit Publicat la 15:25 29 Oct 2026 Modificat la 15:25 29 Oct 2026

Sydney Sweeney își promovează noua colecție de lenjerie Syrn de Crăciun. Sursa foto: Hepta/ Syrn

Sydney Sweeney recreează una dintre cele mai cunoscute scene din comedia „Home Alone”, într-o campanie de promovare a propriei mărci de lenjerie intimă, Syrn. Actrița reia momentul în care Kevin McCallister, personajul interpretat de Macaulay Culkin, își aplică aftershave și țipă în fața oglinzii, într-o reclamă cu tematică de sărbători pentru colecția „Hibernation Nation”, lansată săptămâna aceasta.

Într-una dintre secvențe, Sweeney poartă un top albastru decoltat și un cardigan scurt, imitând expresia personajului Kevin. În alte cadre, apare într-un set bordo de haine de casă, cu un cățel în brațe, și mănâncă înghețată.

› Vezi galeria foto ‹

Potrivit USA Today, campania include și referințe vizuale la alte filme celebre de Crăciun: „How the Grinch Stole Christmas” și „The Nightmare Before Christmas”. Colecția promovată cuprinde articole de lenjerie intimă, pulovere, pantaloni de casă și produse pentru câini.

Noua campanie vine după alte apariții publicitare ale actriței care au generat controverse și reacții furioase în Statele Unite, inclusiv o reclamă pentru o platformă de pariuri sportive și o campanie pentru retailerul American Eagle, criticată pentru mesajul său despre gene și standardele de frumusețe.

Reclama pentru pariuri sportive care a provocat reacții furioase din partea atletelor

În septembrie 2026, Sydney Sweeney a apărut într-o reclamă pentru Novig, o platformă de tranzacționare a predicțiilor sportive. În clip, actrița apare în ipostaze provocatoare, folosind mingi de fotbal și baschet pentru a-și acoperi corpul și imitând practicarea mai multor sporturi. Reclama promovează platforma și posibilitatea de a tranzacționa predicții legate de competițiile sportive.

Campania a fost criticată de mai multe sportive, care au contestat utilizarea imaginii sexualizate a unei femei într-o reclamă asociată sportului.

Fosta gimnastă americană Gracie Kramer a publicat imagini cu femei practicând sport și a transmis mesajul „Așa arată o femeie în sport”. Kramer a vorbit despre experiențele sale cu sexualizarea în timpul carierei și despre atenția acordată aspectului fizic al sportivelor în detrimentul performanțelor lor.

Înotătoarea australiană Ariarne Titmus, cvadruplă campioană olimpică, a criticat, la rândul său, campania și a ridicat problema comercializării corpului feminin și a sexualizării sportului. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Titmus a întrebat de ce monetizarea corpului unei femei și sexualizarea sportului feminin continuă să fie practici folosite în publicitate.

Sportiva britanică Amy Hunt, campioană europeană la atletism, a participat și ea la dezbatere, subliniind importanța efortului fizic, a antrenamentului și a rezultatelor în sportul feminin.

Criticile au vizat în special alegerea de a utiliza imaginea sexualizată a actriței pentru promovarea unei platforme de pariuri sportive, în locul unor mesaje axate pe competiții și performanțe atletice.

Controversa a avut loc în contextul dezbaterilor din sportul feminin privind reprezentarea femeilor în publicitate și atenția acordată aspectului fizic în raport cu rezultatele sportive.

Controversa „Great Jeans”: reclama American Eagle criticată pentru mesajul despre gene

În vara anului 2025, Sydney Sweeney a devenit imaginea unei campanii American Eagle, intitulată „Sydney Sweeney Has Great Jeans”. Titlul folosește un joc de cuvinte între termenii englezești jeans — blugi — și genes — gene.

Într-unul dintre clipurile publicitare, actrița vorbește despre genele moștenite de la părinți și despre caracteristici fizice precum culoarea părului și a ochilor, înainte de a face referire la blugii albaștri promovați de companie.

Campania a generat reacții contradictorii. O parte a publicului a criticat asocierea dintre imaginea actriței, care are părul blond și ochii albaștri, și referințele la moștenirea genetică. Criticii au considerat că mesajul poate evoca idei eugeniste și standarde de frumusețe asociate cu trăsături fizice specifice.

Alți comentatori au susținut că reclama a fost interpretată excesiv și că jocul de cuvinte nu constituia, în sine, o afirmație despre superioritatea genetică a unei rase. Președintele american Donald Trump a fost unul dintre cei care au apărat-o.

Formularea și imaginile au generat o dezbatere despre modul în care brandurile utilizează standardele de frumusețe și referințele la genetică în campaniile comerciale.

Săpunul promovat printr-o referință la apa de baie a actriței

O altă campanie care a atras atenția publicului a fost colaborarea dintre Sydney Sweeney și marca de produse de igienă Dr. Squatch. Compania a promovat un săpun în ediție limitată asociat cu ideea că ar conține apa de baie a actriței.

Produsul a fost comercializat printr-un concept publicitar construit în jurul imaginii vedetei și al interesului publicului pentru viața personală a celebrităților.

Campania a fost menționată în relatările despre strategia de marketing a actriței și despre utilizarea imaginii sale în promovarea produselor de consum.

Cine e Sydney Sweeney și cum a ajuns cunoscută

Sydney Sweeney este o actriță americană născută la 12 septembrie 1997, în Spokane, statul Washington. A început să apară în producții de televiziune în adolescență și a avut roluri în seriale precum „Pretty Little Liars” și „Grey's Anatomy”.

În 2019, a apărut în filmul „Once Upon a Time in Hollywood”, regizat de Quentin Tarantino, și a intrat în distribuția serialului HBO „Euphoria”, în rolul lui Cassie Howard. Personajul a contribuit la creșterea notorietății sale, iar interpretarea i-a adus o nominalizare la premiile Emmy în 2022.

În 2021, Sweeney a jucat în primul sezon al serialului „The White Lotus”, unde a interpretat-o pe Olivia Mossbacher. Ulterior, a apărut în comedia romantică „Anyone but You” (2023), alături de Glen Powell, și în alte producții cinematografice.

Pe lângă actorie, Sweeney și-a dezvoltat activitatea în publicitate și antreprenoriat. În ianuarie 2026, a lansat Syrn, propria marcă de lenjerie intimă. Într-un interviu acordat revistei ELLE, actrița a vorbit despre experiențele personale cu sutiene incomode și despre modul în care acestea i-au influențat concepția asupra produselor. Colecția inițială a fost proiectată pentru 44 de mărimi.