Tom Holland a căzut şi a suferit o comoție cerebrală pe platourile de filmare de la Spiderman, în timpul unei scene de cascadorie

Actorul Tom Holland a suferit o comoţie cerebrală pe platourile de filmare ale noului film Spiderman în timpul unei scene de cascadorie. A fost transportat de urgenţă la spital, iar filmările au fost suspendate pentru câteva zile pentru ca actorul să îşi revină.
A fost transportat de urgenţă la spital unde a fost internat şi a primit îngrijiri medicale.
Tom Holland a fost rănit în timp ce filma pentru "Spider-Man: Brand New Day" în Glasgow, în Scoția, Regatul Unit. El a suferit o comoție cerebrală ușoară și va lua o pauză de pe platourile de filmare până când traumatismul la cap se va vindeca. Actorul este în stare stabilă și a fost ulterior externat, relatează Rainews.
Filmările pentru următorul episod din saga Spider-Man au început la Glasgow la începutul lunii august, iar lansarea este programată pentru 31 iulie anul viitor. Luna trecută, Sony a lansat un videoclip cu Holland pe platourile de filmare în noul său costum de Spider-Man, prima sa revenire în rolul lui Spider-Man de la succesul de box office din 2021, "Spider-Man: No Way Home".
Filmul "Spider-Man: Brand New Day" va fi lansat în cinematografe în vara anului 2026. Este al patrulea film din seria de benzi desenate Marvel și Sony. Regizat de Destin Daniel Cretton, distribuția o include și pe Zendaya în rolul lui MJ, în timp ce Holland revine în rolul lui Peter Parker și al alter ego-ului său supererou.