Tom Holland a căzut şi a suferit o comoție cerebrală pe platourile de filmare de la Spiderman, în timpul unei scene de cascadorie

Filmările pentru următorul episod din saga Spiderman au început la Glasgow la începutul lunii august, iar lansarea este programată pentru 31 iulie anul viitor. Sursa foto: Getty Images

Actorul Tom Holland a suferit o comoţie cerebrală pe platourile de filmare ale noului film Spiderman în timpul unei scene de cascadorie. A fost transportat de urgenţă la spital, iar filmările au fost suspendate pentru câteva zile pentru ca actorul să îşi revină.

A fost transportat de urgenţă la spital unde a fost internat şi a primit îngrijiri medicale.

Tom Holland a fost rănit în timp ce filma pentru "Spider-Man: Brand New Day" în Glasgow, în Scoția, Regatul Unit. El a suferit o comoție cerebrală ușoară și va lua o pauză de pe platourile de filmare până când traumatismul la cap se va vindeca. Actorul este în stare stabilă și a fost ulterior externat, relatează Rainews.

Filmările pentru următorul episod din saga Spider-Man au început la Glasgow la începutul lunii august, iar lansarea este programată pentru 31 iulie anul viitor. Luna trecută, Sony a lansat un videoclip cu Holland pe platourile de filmare în noul său costum de Spider-Man, prima sa revenire în rolul lui Spider-Man de la succesul de box office din 2021, "Spider-Man: No Way Home".

Filmul "Spider-Man: Brand New Day" va fi lansat în cinematografe în vara anului 2026. Este al patrulea film din seria de benzi desenate Marvel și Sony. Regizat de Destin Daniel Cretton, distribuția o include și pe Zendaya în rolul lui MJ, în timp ce Holland revine în rolul lui Peter Parker și al alter ego-ului său supererou.