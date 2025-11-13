Trailer-ul oficial pentru „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”. A apărut prima scenă: Cum se reunesc Miranda și Andy după 20 de ani

<1 minut de citit Publicat la 12:51 13 Noi 2025 Modificat la 12:51 13 Noi 2025

Trailer-ul oficial „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”. Sursa foto: Profimedia Images

Prima scenă din trailer-ul oficial pentru mult așteptatul film The Devil Wears Prada 2 (n.r. Diavolul se îmbracă de la Prada 2) a fost publicată miercuri.

În teaserul de 52 de secunde, Miranda Priestly, interpretată de Meryl Streep, străbate coridoarele revistei Runway în stiletto roșii, înainte de a fi întâmpinată în lift de fosta sa asistentă, Andy Sachs, interpretată de Anne Hathaway.

Actrițele Meryl Streep și Anne Hathaway revin pe marele ecran după 20 de ani, cu continuarea filmului Diavolul se îmbracă de la Prada. Studiourile de film au dezvăluit un trailer pentru continuarea filmului din 2006, care îl readuce și pe Stanley Tucci, precum și pe Emily Blunt, alături de distribuția originală.

Trailer-ul prezintă o scenă în care Meryl Streep, în rolul curajoasei Miranda, intră într-un lift în birourile revistei fictive Runway, unde Anne Hathaway, în rolul Andrei, o așteaptă deja.

Continuarea celebrului film introduce și noi membri în distribuție, inclusiv Kenneth Branagh și Lucy Liu.

Diavolul se îmbracă de la Prada 2 va avea premiera în cinematografe pe 1 mai 2026.