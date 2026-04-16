Maraton de filme alpine în București, weekend-ul acesta, la Muzeul Țăranului. S-a pregătit chiar și un turn de cățărare în aer liber

3 minute de citit Publicat la 18:07 16 Apr 2026 Modificat la 18:07 16 Apr 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Duminică, 19 aprilie, Cinema Muzeul Țăranului găzduiește prima ediție a Caravanei Alpin Film Festival (AFF) la București: patru filme, cinci invitați speciali și un turn de cățărare în curtea muzeului, între orele 10:00 și 18:00. AFF, cel mai important festival de cultură montană din România, ajunge pentru prima dată în Capitală cu o selecție inedită de filme românești, invitați și personalități din lumea montană, precum și povești din alpinism, alergare montană și turism de aventură.

Munții vor fi „aduși” în centrul Capitalei prin patru filme: trei dintre cele mai bune producții cinematografice românești din selecția recentă a ultimei ediții de la Brașov și un titlu internațional de referință, câștigător al Marelui Premiu la Banff Festival 2024 și a peste 18 premii internaționale.

„Vă așteptăm duminică, chiar vă încurajăm să veniți cu prietenii voștri pasionați de munte și ascensiuni montane”, a spus Dan Burlac, directorul festivalului.

Programul complet al evenimentului

Ora 11:00 - Radu, ești ok?! (România), urmat de Q&A cu Radu Restivan și comunitatea 321sport & alergare urbană

Ora 14:00 - Ad Astra per Aspera (România), urmat de Q&A cu alpinistul Adrian Laza

Ora 16:00 - Prezentare carte și trailer film „Hoinari prin munți – Marlene și Dinu Mititeanu”, în prezența autorului (intrare liberă)

Ora 17:00 - În balon cu Sabina Fati și Marius Chivu (România), urmat de Q&A cu Marius Chivu și echipa Nomadis

Ora 19:00 - Champions of the Golden Valley (SUA), câștigător al Marelui Premiu Banff 2024 și a peste 18 premii internaționale

Biletele sunt disponibile pe eventbook.ro (40 lei/proiecție, 120 lei/abonament pentru întreaga zi).

Turn de cățărare în aer liber

În plus, va fi instalat un turn de escaladă profesionist în curtea Muzeului Țăranului Român. Doritorii de orice vârstă vor putea testa cățărarea în aer liber, pe nu mai puțin de 8 trasee verticale, adaptate fiecărui nivel de experiență și dificultate.

Invitați speciali: alpiniști, aventurieri și alergători montani

Participanții se vor putea întâlni față în față cu:

Adrian Laza , alpinist, primul român care a escaladat toate cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri din lume și singurul alpinist care a reușit această performanță debutând la 53 de ani. A realizat această performanță între 2016 și 2024. De asemenea, și-a început cariera în alpinismul de mare altitudine la 53 de ani, când a urcat pe Cho Oyu, și a încheiat la 60 de ani, cu escaladarea vârfului Shishapangma.

, alpinist, primul român care a escaladat toate cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri din lume și singurul alpinist care a reușit această performanță debutând la 53 de ani. A realizat această performanță între 2016 și 2024. De asemenea, și-a început cariera în alpinismul de mare altitudine la 53 de ani, când a urcat pe Cho Oyu, și a încheiat la 60 de ani, cu escaladarea vârfului Shishapangma. Marius Chivu , scriitor, editor și traducător, autor al jurnalelor de călătorie „Trei săptămâni în Himalaya" (Humanitas, 2012/2016), „Trei săptămâni în Anzi" (Humanitas, 2016) și „Trei săptămâni în Atlas" (Humanitas, 2023). Din 2011, împreună cu Florin Iaru, coordonează cel mai longeviv atelier de creative writing din România. Este redactor al revistei Dilema, realizator al emisiunii „All You Can Read" de pe UrbanSunsets.com și co-moderator al podcastului „Cronicari Digitali". Din 2020 este editorul antologiei anuale de proză scurtă KIWI (Polirom).

, scriitor, editor și traducător, autor al jurnalelor de călătorie „Trei săptămâni în Himalaya" (Humanitas, 2012/2016), „Trei săptămâni în Anzi" (Humanitas, 2016) și „Trei săptămâni în Atlas" (Humanitas, 2023). Din 2011, împreună cu Florin Iaru, coordonează cel mai longeviv atelier de creative writing din România. Este redactor al revistei Dilema, realizator al emisiunii „All You Can Read" de pe UrbanSunsets.com și co-moderator al podcastului „Cronicari Digitali". Din 2020 este editorul antologiei anuale de proză scurtă KIWI (Polirom). Radu Restivan , fondatorul comunității 321sport, este antrenor de atletism, spinning, aerobic și functional training. În paralel, în calitate de Managing Partner la The Sports Architects, activează în industria sportului din 2007, acumulând o experiență de peste 15 ani în presă și marketing sportiv.

, fondatorul comunității 321sport, este antrenor de atletism, spinning, aerobic și functional training. În paralel, în calitate de Managing Partner la The Sports Architects, activează în industria sportului din 2007, acumulând o experiență de peste 15 ani în presă și marketing sportiv. Dinu Mititeanu este cunoscut în comunitatea montaniarzilor drept un deschizător de drumuri și un exemplu de urmat. Alături de soția sa, Marlene, a parcurs un traseu de 360 de kilometri pe Via Transilvanica și pregătește lansarea primului lor film, „Hoinari prin munți", regizat de Cosmin Dumitrache, cunoscut pentru producția multipremiată „România Sălbatică". Documentarul urmărește peste cinci decenii de experiențe montane, de la ascensiuni spectaculoase la reflecții despre natură și sensul vieții.

este cunoscut în comunitatea montaniarzilor drept un deschizător de drumuri și un exemplu de urmat. Alături de soția sa, Marlene, a parcurs un traseu de 360 de kilometri pe Via Transilvanica și pregătește lansarea primului lor film, „Hoinari prin munți", regizat de Cosmin Dumitrache, cunoscut pentru producția multipremiată „România Sălbatică". Documentarul urmărește peste cinci decenii de experiențe montane, de la ascensiuni spectaculoase la reflecții despre natură și sensul vieții. Silviu Bălan, ghid montan, instructor de schi și component al lotului național de schi alpinism, este președinte al Clubului Sportiv „Împreună pentru Mișcare". Se implică în organizarea de cursuri, ture și tabere dedicate dezvoltării abilităților fizice, psihice și tehnice în alergare montană, schi de tură și mountain bike.

Organizat anual la Brașov, Alpin Film Festival este afiliat International Alliance for Mountain Film, alături de 27 de festivaluri din întreaga lume. După 10 ediții de succes, festivalul își extinde prezența în țară prin această caravană, care a adus muntele mai aproape de publicul din orașe precum Suceava, Iași, Vatra Dornei, Toplița, Bușteni și Sinaia.

Evenimentul este organizat de Asociația Secvențe și Alpin Film Festival.

Alpin Film Festival este un eveniment cultural internațional dedicat filmului, cărții și fotografiei, care promovează civilizația montană în toate dimensiunile sale: patrimoniale, turistice, ecologice, economice, educaționale și sportive.

Născut la Brașov, la poarta Transilvaniei, festivalul a devenit un reper pe harta evenimentelor culturale montane internaționale, alături de festivaluri din Trento (Italia), Kathmandu (Nepal), Autrans (Franța), Graz (Austria), Cracovia (Polonia) și Torello (Spania). Din 2020, AFF face parte din International Alliance for Mountain Film (IAMF), reunind 27 de festivaluri din 20 de țări de pe 5 continente.

De-a lungul timpului, la Alpin Film Festival au participat personalități marcante ale alpinismului internațional, precum Catherine Destivelle, Silvo Karo, Krzysztof Wielicki și Alex Txikon.