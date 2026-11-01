Misterul unei comori vechi de peste 3.000 de ani din Spania. Două bijuterii au fost realizate din metal provenit din spațiu

2 minute de citit Publicat la 12:00 01 Noi 2026 Modificat la 12:00 01 Noi 2026

Misterul unei comori vechi de peste 3.000 de ani din Spania. FOTO: turismovillena.com

Tezaurul de la Villena, descoperit în 1963, la Alicante, în Spania, este unul dintre cele mai spectaculoase depozite de aur din epoca bronzului din Europa. Printre obiectele din aur se aflau două piese mate și corodate. O analiză chimică, publicată la sfârșitul anului 2023, indică proveniența metalului din care sunt alcătuite, informează Futura Sciences.

În decembrie 1963, arheologul José María Soler a coordonat excavarea unui tezaur descoperit într-o balastieră, la aproximativ 10 km de Villena, în provincia Alicante, din sud-estul Spaniei. Tezaurul de la Villena cuprinde boluri, recipiente și bijuterii realizate în cea mai mare parte din aur, alături de piese din argint, chihlimbar și fier. Testele realizate 60 de ani mai târziu au arătat că două dintre piesele din comoară au fost confecționate din fier meteoritic.

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Muzeul Arheologic din Villena, unde este păstrat tezaurul, inventariază 66 de obiecte, după cum relatează revista Smithsonian, în timp ce alte surse indică cifra de 59.

Printre tot acel aur, două piese păreau diferite. Cei care au efectuat săpăturile în 1963 le-au descris ca fiind confecționate dintr-un „metal întunecat, asemănător plumbului”, cu un strat de oxid care era „în mare parte crăpat”, potrivit Live Science. Una dintre ele este o brățară în formă de „C”. Cealaltă este o sferă mică, goală la interior, acoperită cu o foiță de aur, care ar fi putut decora mânerul unei săbii sau un sceptru. Ambele au fost realizate între anii 1400 și 1200 î.Hr.

Testul de peste 60 de ani

O echipă condusă de Salvador Rovira-Llorens, fost șef al departamentului de conservare din cadrul Muzeului Național de Arheologie al Spaniei, în prezent pensionat, din care au mai făcut parte Ignacio Montero Ruiz, de la Institutul de Istorie din Spania, și Martina Renzi, a prelevat mostre din cele două obiecte, analizându-le prin spectrometrie de masă.

Studiul lor a fost publicat la sfârșitul lunii decembrie 2023 în revista "Trabajos de Prehistoria". Fierul provenit din meteoriți conține mult mai mult nichel decât fierul găsit în rocile de pe Pământ, iar analiza a scos la iveală urme ale unui aliaj fier-nichel comparabil cu fierul meteoritic.

În cuvintele autorilor, „rezultatele sugerează cu tărie că atât emisfera, cât și brățara au fost confecționate din fier meteoritic”.

Pentru oamenii care au îngropat această comoară, un astfel de metal era prețios. „Fierul era la fel de valoros precum aurul sau argintul”, a declarat Montero Ruiz pentru revista Smithsonian.

„Legătura dintre aur și fier este importantă, întrucât ambele elemente au o mare valoare simbolică și socială”, a relatat Live Science. Potrivit Live Science, acestea sunt primele și cele mai vechi obiecte din fier meteoritic descoperite în Peninsula Iberică. Obiecte similare sunt cunoscute în estul Mediteranei, inclusiv piese provenite din mormântul lui Tutankhamon.

Cine a creat obiectele?

Cele două piese sunt puternic corodate, iar coroziunea modifică compoziția metalului, astfel încât rezultatele nu sunt concludente. Autorii sugerează că utilizarea unor tehnici neinvazive ar putea consolida această descoperire. Rămâne necunoscut cine a creat obiectele și unde anume. Montero Ruiz a menționat regiunea est-mediteraneană drept o posibilă origine. „Nu avem argumente care să susțină o producție de proveniență mai locală”, a declarat acesta pentru Live Science.

Metalul provenit din spațiu continuă să apară în locuri neașteptate. În Michigan, un bărbat a folosit o rocă pentru a-și ține ușa deschisă timp de 30 de ani, înainte de a afla că era, de fapt, un meteorit. În Kenya, sătenii au găsit pe un câmp un inel metalic încins, care căzuse din spațiu. Iar la Villena, acum mai bine de 3.000 de ani, cineva a transformat fierul venit din cer în bijuterii.