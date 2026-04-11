Moment de cotitură pe piața media. Survivor România a fost lider de audiență în Vinerea Mare

<1 minut de citit Publicat la 19:49 11 Apr 2026 Modificat la 19:52 11 Apr 2026

Primul joc al etapei i-a ținut pe cei de acasă în fața televizoareloar

Moment de cotitură pe piața media, vineri seara: „Survivor România” a fost lider de audiență. În această seară, Faimoşii vor avea şansa de a profita la maxim de recompensa primită în cadrul ediţiei de ieri, iar Războinicii vor putea să se impună pentru a doua oară consecutiv.

Competiția continuă sâmbătă, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Vineri, 10 aprilie, primul joc al etapei i-a ținut pe cei de acasă în fața televizoarelor, iar în Vinerea Mare, Survivor a fost lider de audiență.

Conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 20:29 – 23:40, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 5.7 puncte de rating şi 22.9% cotă de piaţă, față de locul 2, ocupat de PRO TV care avea 5.3 puncte de audiență și 21.2% cotă de piață.

În minutul de maximă audiență, de la ora ora 22:38, peste 1.2 milioane de telespectatori erau atenți la jocul serii.