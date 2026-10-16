Celine Dion a purtat o rochie cu 6.000 de cristale și 5.000 de perle la concertul din Paris

Céline Dion a purtat la Paris o rochie inspirată de ținuta purtată la gala premiilor Oscar din 1997. Sursa foto: Instagram/ celinedion

Céline Dion a purtat la Paris, în Franţa, o rochie spectaculoasă, inspirată de ținuta emblematică purtată de artistă la gala premiilor Oscar din 1997. Rochia are 6.000 de cristale strălucitoare și 5.000 de perle şi poartă semnătura Chanel.

Creația semnată Chanel şi inspirată de ținuta purtată la gala premiilor Oscar din 1997, a fost reinterpretată în prezent sub coordonarea lui Matthieu Blazy, relatează Corriere della Sera. Îmbogățită cu broderii rafinate, cristale și alte bijuterii, noua rochie „celebrează întâlnirea dintre amintire și inovație”, demonstrând că anumite momente stilistice sunt menite să strălucească mult timp după epoca în care au apărut.

Nu este vorba doar despre un exercițiu de nostalgie, ci despre un dialog între epoci diferite, măiestrie artizanală și identitate personală. Este o întoarcere la rădăcini care arată cum stilul, atunci când este cu adevărat autentic, poate continua să evolueze fără să-şi piardă vreodată forța.

În 1997, la ceremonia premiilor Academiei, Céline Dion a purtat o rochie Chanel argintie, cu un decolteu adânc, accesorizată cu un colier din colecția “Comète”, o creație a lui Karl Lagerfeld, care ocupa la acea vreme funcția de director creativ al casei de modă. Astăzi, acea imagine iconică prinde din nou viață printr-o piesă vestimentară concepută special pentru scenă.

Matthieu Blazy, actualul director creativ de la Chanel, a reinterpretat designul original păstrându-i alura luminoasă, dar introducând o siluetă mai structurată și un decolteu în formă de inimă. Rezultatul este o abordare contemporană care menține intact spiritul plin de farmec al anilor '90, fără a se limita la o simplă replică.

Realizat din platină și aur alb de 18 carate, colierul “Comète“ încorporează 1.080 de diamante, însumând peste 67 de carate. Această referință este profund ancorată în istoria casei: motivul “Comète“ (cometă) își are sursa în universul celest pe care Gabrielle Chanel l-a explorat în colecția sa din 1932, “Bijoux de Diamants“, prima și singura colecție de înaltă clasă creată personal de fondatoare.

„Alegerea făcută de Céline Dion transcende simpla vestimentație, iar revenirea la o piesă iconică denotă prețuirea propriei istorii, transpusă într-un limbaj nou”, scris publicația italiană.