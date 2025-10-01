Cinci țări au anunțat că nu vor participa la Eurovision dacă Israel nu se retrage. Se va supune la vot excluderea țării lui Netanyahu

Mai multe țări, printre care Slovenia, Spania, Olanda, Irlanda și Islanda, au amenințat că nu vor participa la Eurovision 2026 dacă Israelul va fi prezent, din cauza acțiunilor militare ale țării în Gaza. Membrii Uniunii Europene de Radiodifuziune (UER) vor vota în noiembrie pentru a decide dacă Israelul va putea participa la ediția de anul viitor.

În ciuda acestor opoziții, Germania și Austria au susținut participarea Israelului la competiția muzicală.

Dave Goodman, purtătorul de cuvânt al UER, a precizat că o adunare generală extraordinară online va fi organizată la începutul lunii noiembrie pentru a decide dacă Israelul va putea participa.

O excludere ar necesita o „majoritate absolută” a voturilor.

Indiferent de rezultatul votului de luna viitoare, Irlanda, Islanda și Slovenia au transmis că planurile lor de boicot vor rămâne valabile atât timp cât Israelul este încă în război, notează Sky News.

„Dacă Israel va fi acolo, noi nu vom fi”, a spus Natalija Gorscak, președinta postului RTV Slovenia.

Reacțiile experților

Experții susțin că situația este complicată. Organizatorii Eurovision nu au aplicat întotdeauna regulile privind mesajele politice, iar participarea Israelului ar putea fi văzută ca afectând imaginea concursului, deși, oficial, Israelul nu a încălcat nicio regulă.

În 2023, Israelul a fost reprezentat de Noa Kirel, care a ajuns pe locul trei cu piesa „Unicorn”. Artista speră că țara ei nu va fi exclusă.

„Nu este vorba de politică, niciodată nu a fost, și ar trebui să rămână așa, pentru a ne concentra pe muzică”, a declarat aceasta.

Ea consideră că ar fi nedrept să fie pedepsiți oamenii pentru acțiunile guvernului:

„Votanții înțeleg că politica nu are legătură cu acest concurs. Sperăm ca oamenii să vadă partea bună și să respecte asta, nu să se concentreze pe partea rea”, a mai adăugat ea.

Cel mai mare impact ar putea avea dacă Spania va respecta rezultatul votului de luna viitoare.

Dacă va continua să fie împotrivă - fiind unul dintre cei cinci mari susținători ai Eurovision - va avea de suferit din punct de vedere financiar, spun experții.

Dean Vuletic, expert în istoria Eurovision, consideră situația drept „una dintre cele mai mari crize” din istoria competiției:

„Dacă avem două blocuri, unul care amenință cu un boicot și altul care sprijină Israelul, atunci aceasta este probabil cea mai gravă criză cu care s-a confruntat vreodată Eurovision”, spune aceasta.

Ediția de anul viitor va avea loc în mai, la Viena.

