Jack DeJohnette, legendarul toboşar de jazz, a murit la vârsta de 83 de ani. "Moștenirea lui va dăinui"

1 minut de citit Publicat la 18:11 27 Oct 2025 Modificat la 18:15 27 Oct 2025

Jack DeJohnette a încetat din viaţă duminică, 26 octombrie. Sursa foto: Facebook/Jack DeJohnette

Este doliu în lumea muzicii din SUA. Toboşarul american de jazz Jack DeJohnette a murit la vârsta de 83 de ani într-un spital din New York, vegheat de soţia sa, câţiva membri ai familiei şi de prietenii apropiaţi, a confirmat luni pentru DPA impresarul artistului.

Jack DeJohnette a fost unul dintre cei mai importanţi toboşari de jazz din generaţia sa. Discografia sa include colaborări cu vedete precum John Coltrane, Bill Evans şi Miles Davis. Decesul renumitului artist a survenit în cursul zilei de duminică.

"Cu mare tristețe anunțăm moartea lui Jack DeJohnette. A murit în pace la Kingston, în spitalul din New York. A fost înconjurat de soția, familia și prietenii apropiați. Jack a fost un maestru al jazzului. Moștenirea lui va dăinui", a scris luni familia într-o postare pe Facebook.

Începând cu anul 1970, a fost toboşarul casei de discuri ECM şi a înregistrat mai multe albume în studiourile din Munchen, printre care "Special Edition" şi "New Directions".

Născut pe 9 august 1942 în Chicago, Jack DeJohnette a cântat la pian de la vârsta de patru ani înainte să se apuce de tobe în liceu. Ulterior a activat ca pianist şi compozitor.

După studii de muzică, şi-a început cariera în New York în 1966. A cântat în ansamblul de jazz al lui John Coltrane, apoi cu cvartetul lui Charles Lloyd, din care făcea parte şi tânărul pianist Keith Jarrett.

Alături de Jarrett şi de basistul Gary Peacock, DeJohnette a fondat Keith Jarrett Trio în anii 1980.