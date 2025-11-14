Lady Gaga a vorbit deschis despre problemele psihice grave cu care s-a confruntat: „Am filmat A Star Is Born sub influența litiului”

1 minut de citit Publicat la 09:49 14 Noi 2025 Modificat la 09:50 14 Noi 2025

Lady Gaga a vorbit deschis despre problemele psihice grave cu care s-a confruntat. Foto: Getty Images

Lady Gaga a dezvăluit într-un interviu pentru revista Rolling Stone, publicat joi, că a filmat filmul A Star Is Born în timp ce urma un tratament cu litiu. Artista a vorbit deschis despre perioada extrem de dificilă prin care a trecut între 2017 și 2019, în ciuda succesului uriaș din acei ani - Oscaruri, Globuri de Aur și show-ul de la Super Bowl.

„Într-o zi, sora mea mi-a spus: «Nu-mi mai recunosc sora»”, povesteşte cântăreaţa. „Şi am anulat turneul. Într-o zi, m-am dus la spital pentru a primi îngrijiri psihiatrice. Aveam nevoie de o pauză. Nu puteam face nimic... Eram complet distrusă. Era cu adevărat înfricoşător”.

Artista spune că a trăit momente în care nu mai credea că va putea ieși la liman. „La un moment dat, nu credeam că voi reuşi să trec peste asta... Mă simt foarte norocoasă că sunt în viaţă. Ştiu că poate părea dramatic, dar ştim cum se poate termina”.

În 2017, Gaga a anulat 18 concerte din turneul Joanne World Tour, invocând atunci „dureri puternice” și dificultăți legate de sănătatea mintală. Cu un an înainte, ea mărturisise că suferă de stres post-traumatic în urma unui viol petrecut la vârsta de 19 ani.

Un rol important în procesul ei de vindecare l-a avut partenerul său, Michael Polansky. „Faptul că sunt îndrăgostită de cineva care se interesează de adevărata mea personalitate a făcut o diferenţă enormă”, a declarat ea pentru Rolling Stone.

Lady Gaga a revenit în prim-plan anul acesta cu al șaptelea album de studio, „Mayhem”, lansat în martie și deja nominalizat la Grammy, inclusiv la categoria „Albumul anului”. Artista se află acum în turneu, cu două concerte programate joi și vineri la Lyon, iar între 17 și 22 noiembrie va urca pe scena Accor Arena din Paris.

Deși spune că în trecut era „dependentă de adrenalină”, Gaga recunoaște că încă mai are momente de anxietate în timpul show-urilor.

„Văd toţi fanii. Şi sunt în rochia asta mare, iar muzica este atât de puternică şi totul este atât de dramatic... şi timp de 90 de secunde trebuie să mă conving să nu intru în panică”. Sentimentul apare, spune ea, la începutul concertului, în timpul piesei „Bloody Mary”, dar se liniștește odată ce începe să interpreteze „Abracadabra”.