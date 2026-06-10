Madonna a lansat scurtmetrajul „Confessions II - Filmul” în care apare purtând ținute de ieri și de azi de la Dolce & Gabbana

În timpul prezentării sale de la Festivalul Tribeca, cântăreața a subliniat valoarea universală a culturii dansului. Sursa foto: Hepta

Cu doar câteva zile înainte de lansarea noului său album, „Confessions II”, programat pentru 3 iulie, Madonna a lansat pe canalul său de YouTube „Confessions II - The Film”, un scurtmetraj muzical de 13 minute regizat de David Toro și Solomon Chase (Torso). Proiectul reprezintă un fel de continuare ideală a „Confessions on a Dance Floor”, celebrul album din 2005 care a marcat revenirea vedetei pop la ritmurile dance și a cucerit topurile internaționale.

Prezentat în avanpremieră la Festivalul Tribeca din New York într-o proiecție privată, filmul combină muzică, imagini și performance într-o narațiune vizuală care previzualizează noul album al artistei, relatează publicaţia Tg24sky. Distribuția include numeroase personalităţi cunoscute din film, modă și muzică, inclusiv Julia Garner, Gwendoline Christie, Kate Moss, Benedict Cumberbatch , Rupert Grint și Sabrina Carpenter, precum și Lourdes Leon, fiica artistei. Pentru această ocazie, Dolce&Gabbana a creat costumele de scenă, inspirându-se atât din cele mai recente colecții ale lor, cât și din arhivele istorice ale casei de modă.

Stilul întâlnește viziunea artistică

Scurtmetrajul prezintă șase melodii din noul proiect, inclusiv piesele inedite „Good for the Soul ”, „ One Step Away ”, „Read My Lips” și „Danceteria ”, aceasta din urmă inspirată de clubul care a contribuit la lansarea carierei artistei în anii 1980. Imaginile alternează între decoruri urbane și decoruri naturale, cu secvențe de dans și referințe la estetica futuristă care i-a caracterizat întotdeauna imaginea cântăreţei.

În timpul prezentării sale de la Festivalul Tribeca, cântăreața și-a reiterat dorința de a crea o muzică capabilă să transmită sens și conexiune umană, subliniind valoarea universală a culturii dansului. După concertul surpriză care a reunit mii de fani în Times Square, artista se pregătește, de asemenea, să revină pe scenă pentru unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale ale verii, confirmându-și încă o dată rolul central pe scena internațională.

Vedeta și casa de modă italiană

Colaborarea face parte dintr-o relație de lungă durată dintre Madonna și Dolce&Gabbana, care a luat naştere la începutul anilor 1990 și este caracterizată de o viziune creativă comună, bazată pe reinventare, identitate și exprimare personală. Printre ținutele Madonnei se numără o rochie mulată din satin elastic, inspirată din colecția primăvară/vară 1998, care amintește de estetica albumului Ray of Light, o rochie mini neagră din satin cu detalii de dantelă și un corset structurat, precum și un top cu strasuri din colecţia toamnă/iarnă 1991-1992.