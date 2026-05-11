Motivul pentru care Dua Lipa dă în judecată Samsung și cere despăgubiri de 15 milioane de dolari

Cântăreața britanică susține că fotografia ei a fost utilizată în materiale publicitare Samsung fără permisiune. Foto: Getty Images

Dua Lipa a deschis un proces de 15 milioane de dolari împotriva Samsung, acuzând compania că i-a folosit imaginea fără acord pentru promovarea televizoarelor sale, potrivit The Independent.

Cântăreața britanică, în vârstă de 30 de ani, susține că fotografia ei a fost utilizată în materiale publicitare și pe cutiile televizoarelor Samsung fără permisiune și fără să primească vreo compensație financiară.

Potrivit documentelor depuse în instanță, „chipul lui Dua Lipa a fost folosit în mod proeminent într-o campanie globală de marketing pentru un produs destinat consumatorilor, fără știrea sa, fără nicio compensație și fără ca artista să aibă vreun control sau vreun cuvânt de spus”. Echipa artistei afirmă că aceasta „nu a permis și nu ar fi permis niciodată o astfel de utilizare”.

Samsung ar fi început să folosească imaginea artistei la începutul anului 2025

Procesul susține că Samsung ar fi început să folosească imaginea artistei la începutul anului 2025, în campanii internaționale de promovare a televizoarelor. Fotografia în cauză ar fi fost realizată în culisele festivalului Austin City Limits Festival din 2024, iar drepturile asupra imaginii ar aparține artistei.

După ce a aflat despre campanie, Dua Lipa ar fi cerut companiei să înceteze utilizarea fotografiei, însă, potrivit plângerii, Samsung ar fi refuzat solicitarea și ar fi avut o atitudine „rece și nepăsătoare”.

Procesul include acuzații de încălcare a drepturilor de autor

Avocații artistei susțin că Samsung a obținut beneficii financiare din asocierea imaginii sale cu produsele companiei, lăsând impresia că artista susține oficial brandul, lucru care nu s-a întâmplat.

În dosar apar și reacții ale fanilor de pe rețelele sociale. Un utilizator a scris că „nici măcar nu intenționa să cumpere un televizor, dar a văzut cutia și s-a decis să îl ia”, în timp ce alt comentariu spunea: „Aș cumpăra acel televizor doar pentru că este Dua Lipa pe el”.

Procesul include acuzații de încălcare a drepturilor de autor, utilizare neautorizată a imaginii publice și asociere falsă cu brandul. Artista solicită cel puțin 15 milioane de dolari despăgubiri, dar și profiturile pe care Samsung le-ar fi obținut în urma presupusei utilizări a imaginii sale.

Nu este pentru prima dată când Dua Lipa ajunge în instanță pentru a-și apăra drepturile

Reprezentanții Samsung și cei ai artistei nu au oferit comentarii publice despre caz.

Nu este pentru prima dată când Dua Lipa ajunge în instanță pentru a-și apăra drepturile. Anul trecut, artista a câștigat un proces intentat de doi compozitori care au susținut că piesa sa Levitating copia elemente din două melodii disco lansate la finalul anilor ’70 și începutul anilor ’80. Instanța a decis atunci că asemănările invocate nu erau suficient de originale pentru a fi protejate de legea drepturilor de autor.