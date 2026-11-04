Theo Rose reacționează după ce a fost criticată pentru că a cântat la botezul fiului lui Simonis: Oamenii mei depind de acești bani

Theo Rose spune că cele 15 persoane din echipa ei depind de veniturile obținute din spectacole FOTO: Facebook/ Theo Rose

După botezul fiului lui Alfred Simonis de la Timișoara au izbucnit, de fapt, două scandaluri. Pe lângă cel al blănurilor cu care s-au afișat soțiile oamenilor politici, un alt scandal a început pe rețelele sociale, unde cântăreața Theo Rose a fost aspru criticată pentru că a susținut un program la eveniment. Artista se apără și spune că nu a primit lista invitaților ca să știe pentru cine cântă, doar numele copilului botezat. De asemenea, ea a explicat că a participat la eveniment pentru că cele 15 persoane din echipa ei depind de veniturile obținute din spectacole.

Theo Rose a răspuns la un videoclip publicat pe TikTok, în care un bărbat a menționat artiști care au refuzat să cânte la evenimente organizate de anumite persoane.

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„Eu am cântat la un botez în Timișoara. Ca la orice botez la care sunt invitată să cânt, nu primesc dinainte lista invitaților. Am știut numele copilului, nu și cine urma să participe la eveniment. M-am dus împreună cu cei 15 oameni care pleacă cu mine la fiecare cântare, să ne facem treaba. Pe aceiași bani pe care îi luăm peste tot. Bani de care eu nu depindeam, e adevărat, dar oamenii ăștia care muncesc cu mine, da. Din asta își întrețin familiile, plătesc ratele și dările la stat. Înțeleg exemplele dvs., dar vorbim despre lucruri destul de diferite. N-am cântat la un eveniment politic și prezența mea acolo nu e sub nicio formă o declarație de susținere pentru vreun partid sau pentru faptele vreunui om politic”, a transmis Theo Rose pe TikTok.

Theo Rose a subliniat că nu a cântat la un eveniment politic și că apariția ei la botez nu trebuie interpretată ca o declarație de susținere.

Cântăreața a explicat că decizia de a onora invitația a implicat și responsabilitatea față de oamenii care lucrează alături de ea. Potrivit declarației sale, cei 15 membri ai echipei obțin din astfel de spectacole veniturile necesare pentru întreținerea familiilor și plata obligațiilor financiare.