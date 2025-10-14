Va participa până la urmă Israelul la Eurovision anul viitor? Ce s-a schimbat după „evoluțiile recente din Orientul Mijlociu”

Cântăreața Yuval Raphael s-a clasat pe primul loc în preferințele publicului la Eurovision, cu balada „New Day Will Rise”. FOTO Getty Images

Organizatorii Concursului Muzical Eurovision au amânat votul dacă Israelul ar trebui să participe la competiția de anul viitor. Uniunea Europeană de Difuzare (EBU) a declarat că „evoluțiile recente din Orientul Mijlociu” au dus la anularea întâlnirii online programate pentru luna noiembrie, în cadrul căreia urma să se voteze acest subiect. EBU a anunțat că participarea Israelului va fi discutată la o întâlnire față în față, ce va avea loc în decembrie, însă nu a precizat dacă va mai avea loc un vot, scrie BBC.

Participarea Israelului la Eurovision a întâmpinat opoziție din partea altor țări participante din cauza războiului din Gaza. Luni, toți cei 20 de ostatici israelieni rămași în viață au fost eliberați de Hamas, în schimbul eliberării a sute de prizonieri palestinieni deținuți în închisorile israeliene. Aceasta a avut loc după intrarea în vigoare a unui armistițiu vineri.

Într-un comunicat, EBU a afirmat: „Având în vedere evoluțiile recente din Orientul Mijlociu, consiliul executiv al EBU (care s-a reunit pe 13 octombrie) a convenit că este nevoie clară de a organiza o discuție deschisă și față în față între membrii săi, pe tema participării la Concursul Muzical Eurovision 2026.” „Prin urmare, consiliul a convenit să pună această problemă pe agenda Adunării Generale Ordinare de Iarnă, care va avea loc în decembrie, în loc să organizeze o sesiune extraordinară înainte de acest termen”, se mai menționează în comunicat.

EBU anunțase luna trecută că va invita 68 de țări membre să își exprime punctul de vedere cu privire la participarea Israelului la o adunare generală din noiembrie. Televiziunea națională a Austriei, ORF, care va găzdui concursul în 2026, a salutat decizia EBU. Aceasta îndemnase anterior țările să nu boicoteze concursul de anul viitor de la Viena, ministrul de externe austriac, Beate Meinl-Reisinger, afirmând că Eurovisionul și artele în general „nu sunt arenele potrivite pentru sancțiuni”.

Spania, Irlanda, Slovenia, Islanda și Olanda au declarat că vor lua în considerare boicotarea concursului de anul viitor dacă Israelul va participa. Televiziunea olandeză AvroTros a declarat luna trecută că nu își va schimba poziția dacă se va încheia un armistițiu în Gaza. „Dacă se va încheia un armistițiu în viitorul apropiat sau conflictul se va dezvolta diferit, acest lucru nu va schimba poziția noastră pentru 2026. Vom reevalua participarea în anii următori, în funcție de circumstanțele de la acea vreme”, a spus aceasta într-un comunicat.

BBC a solicitat un punct de vedere din partea televiziunii naționale israeliene, Kan. În septembrie, aceasta a declarat că Israelul ar trebui să fie lăsat să participe, afirmând că este „unul dintre participanții de lungă durată, populari și de succes ai concursului.” Israelul s-a clasat pe locul al doilea la ultimul concurs Eurovision din mai, actul său, Yuval Raphael, obținând cel mai mare număr de voturi publice combinate. Totuși, includerea voturilor juriului a dus la desemnarea Austriei drept câștigător general.