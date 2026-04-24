Retroparada Primăverii: Cea mai mare expoziție a Muzeului pe roți al României revine în Parcul Lumea Copiilor, din Bucureşti

Cea mai mare expoziție a Muzeului pe roți al României revine în Parcul Lumea Copiilor. Sursa foto: Retromobil Club România

Filiala București a Retromobil Club România are bucuria să vă invite la Retroparada Primăverii 2026, expoziția care deschide calendarul evenimentelor organizate în acest an. Duminică, 26.04.2026 între orele 10.00 și 13.00 la rotonda din Parcul Lumea Copiilor sunt așteptate să participe peste 200 de autovehicule istorice ale membrilor asociației Retromobil Club România.

La Retroparada Primăverii din București, de departe cea mai mare reuniune de autovehicule istorice din țară, vor fi prezentate autoturisme atestate istoric după standardele FIVA fabricate între anii ’20 și ’90, aflate în colecția membrilor Retromobil Club România Filiala București și nu numai.

Având o tradiție de 28 de ani, Retroparada organizată de Retromobil Club România, prin reunirea autoturismelor istorice aflate în colecția membrilor săi, reprezintă o ocazie efervescentă și unică de a lua contact cu istoria fenomenului automobilistic mondial din ultimul secol. Retroparada Primăverii în acest an este prezentă în 35 de orașe din România, în care va expune publicului pasionat peste 2.500 de autovehicule, constituind prin amploarea sa cea mai importantă inițiativă privată bazată pe voluntariat la nivel național care promovează recuperarea și păstrarea tezaurului pe roți al țării noastre.

Ediția a 28-a din București va prezenta o selecție de 15 exemplare de automobile veterane, fabricate între anul 1924 și 1940, dintre care menționăm Morris Bullnose Cowley 1924, Aero Roadster 30 din 1937, Chrysler Royal din 1937 sau legendarele Jeep-uri Willys. Nelipsite vor fi vehiculele românești, Dacia, ARO, IMS, dar și cele de gabarit mai mare – autobuzul Roman Diesel RD111 sau o autospecială SR Carpați 114. O selecție de automobile istorice de competiție va fi prezentată în premieră.

Retroparadele organizate de Retromobil Club România au o mare putere de atracție pentru publicul de toate vârstele și din cele mai diferite generații deoarece, de la copil la bunic, autoturismele de colecție trezesc curiozitatea sau nostalgia retrăirii unor momente importante din viață. Un eveniment realizat cu sprijinul Primăriei Sectorului 4, PIRELLI, Grawe Asigurări România. Expoziția va putea fi vizitată gratuit.

Retroparade ale Primăverii organizate de filialele Retromobil în acest weekend (25-26 aprilie 2026)

Sâmbătă, 25 aprilie 2026:

Ploiești – Ploiești Shopping City | 10:00 – 14:00

Ocnele Mari – Parcarea Ștrandului fără fund | 10:00 – 14:00

Focșani – Piața Unirii | 09:00 – 16:00

Duminică, 26 aprilie 2026:

Câmpulung Muscel – Muzeul Automobilului Românesc | 12:00 – 16:00

Brașov – Piața Sfatului | 11:00 – 15:00

Galați – Parcarea Unique Ballroom | 10:00 – 13:00

Deva – Piața Unirii | 11:00 – 14:00

Târgoviște – Dâmbovița Mall | 10:30 – 14:00

Despre Retromobil Club România

Înființat în anul 1998 de către 21 de pasionați, Retromobil Club România constituie la ora actuală cea mai importantă asociație de

profil din țară, fapt ce se datorează celor peste 5.000 de membri și eforturilor considerabile prin care restaurează și întrețin vehicule istorice ce se înscriu în patrimoniul tehnic și cultural național și mondial.

Retromobil Club România are misiunea de a cultiva pasiunea pentru fenomenul automobilistic, realizând prin fiecare din evenimentele sale un demers cultural-educativ prin care încurajează păstrarea în stare optimă a vehiculelor istorice de pe teritoriul României, colecționarea și restaurarea acestora. constituind totodată singura organizație de colecționari care poate oferi sprijinul tuturor celor care doresc să inițieze un proiect de prezervare a unui autovehicul istoric.

Construit după principiile grupărilor similare din țările cu tradiție în domeniu, Retromobil Club România a devenit o prezență obișnuită pe scena automobilismului românesc fiind, păstrătorul unei tradiții naționale automobilistice care a început în urmă cu peste 120 de ani, când România s-a înscris în topul primelor 10 țări din Europa ce au introdus automobilul, fiind, totodată, cea a șasea țară din lume în care s-au organizat primele curse de automobile (1904).

În 2003 Retromobil Club România este acceptat cu unanimitate de voturi ca membru la Adunarea Generală a F.I.V.A. - Federation

Internationale des Vehicules Anciens (fondată în 1966 la Paris - recunoscută și de UNESCO) devenind astfel A.N.F. - Autoritatea Națională F.I.V.A. pentru România, singura autoritate în plan național care este abilitată să realizeze procesul de atestare istorică a

vehiculelor după standarde internaționale.

Evenimentele automobilistice ale Retromobil Club România mobilizează în fiecare an pasionați ai fenomenului – membri ai clubului și simpatizanți – în ocazii efervescente, de neuitat în care generații diferite, de la copii la bunici, se reunesc și împărtășesc emoția și bucuria vieții alături de automobile istorice din diferite epoci.

În 27 de ani de activitate Retromobil Club România a reușit certificarea a peste 15.000 de vehicule istorice și a format o comunitate de 5.300 de membri grupați în 41 de filiale județene care organizează anual un program de peste 180 de evenimente.

www.retromobil.ro