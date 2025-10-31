Scumpiri la urcări și coborâri în sezonul de schi 2025-2026 la Poiana Brașov: Noile prețuri pentru cartele sau abonamente la telecabină

Telecabina din Poiana Brașov. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Arhiva Antena 3 CNN

Tarifele pentru transportul pe cablu din Poiana Braşov vor creşte şi în sezonul de schi 2025-2026, majorarea fiind, în medie, de aproximativ 9% faţă de anul anterior, a decis, vineri, în şedinţă ordinară, Consiliul Local Braşov, potrivit Agerpres.

Tarifele pentru o urcare, respectiv coborâre, la telecabine rămân la nivelul celor din sezonul anterior: 40 de lei pentru adulţi şi 20 de lei pentru copii, însă preţul unei urcări şi coborâri va creşte cu 5 lei, urmând să fie de 70 de lei pentru un adult şi 40 de lei pentru un copil.

Preţul unei cartele de sezon nepersonalizabilă şi netransmisibilă va creşte cu 500 de lei pentru adulţi, ajungând la 5.500 de lei, şi cu 300 de lei pentru copii, urmând să fie de 3.300 de lei.

Totodată, preţurile abonamentelor vor creşte, în funcţie de tipul acestora, cu sume cuprinse între 15 lei/adult respectiv 10 lei/copil pentru un abonament de la ora 11,00 şi 180 de lei/adult respectiv 80 de lei/copil pentru abonament de 10 zile.

Tot în şedinţa de vineri, Consiliul Local Braşov a aprobat prelungirea parteneriatului cu operatorul privat Ana Teleferic, care prestează activităţile de transport pe cablu în Poiana Braşov, precum şi o majorare a taxei speciale de utilizare a domeniului schiabil cu 1% faţă de cuantumul plătit în sezonul 2023-2024, după ce anul trecut această taxă rămăsese neschimbată.