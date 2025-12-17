Staţiunea din România unde sâmbătă se deschide sezonul de schi: "Toate tunurile de zăpadă artificială au fost pornite"

În staţiune sunt funcţionale 50 de tunuri de zăpadă artificială. Foto: Agerpres

Sezonul de schi în staţiunea Straja se va deschide oficial sâmbătă, 20 decembrie, cabanierii estimând că două pârtii ar putea să fie funcţionale cu ajutorul zăpezii artificiale, care măsoară deja circa 20 de centimetri. "Toate tunurile de zăpadă artificială au fost pornite. Am profitat de fiecare grad sub zero", a transmis Emil Părău, preşedintele Asociaţiei Pro Straja, potrivit Agerpres.



În prezent, în staţiune sunt funcţionale 50 de tunuri de zăpadă artificială, iar pentru următoarele zile se anunţă temperaturi potrivite pentru ca acestea să ofere randamentul aşteptat.



Pe de altă parte, în staţiune a fost observat şi un fenomen de inversiune termică. În cursul zilei de marţi, în Straja erau 7 grade Celsius, iar în oraşul Lupeni, de unde se ajunge în staţiune, se înregistrau minus 7,5 grade Celsius.



"Sperăm să avem vreme bună pentru schi. Cu ocazia deschiderii oficiale am pregătit un spectacol, concursuri, muzică asigurată de DJ. De asemenea, în Straja va fi prezent un grup de colindători", a adăugat Emil Părău.



Turiştii care doresc să ajungă în Straja pot urca până în staţiune cu maşina sau cu telegondola din Lupeni, la staţia de plecare a acesteia fiind disponibilă o parcare gratuită, cu circa 300 de locuri. Locuri de parcare mai pot fi găsite şi la intrare în staţiune.



Domeniul schiabil din Straja însumează aproximativ 26 de kilometri pe 12 pârtii de toate nivelurile.