Un youtuber celebru a vândut o carte de joc Pokemon pentru suma record de 16,5 milioane de dolari

Youtuberul a cumpărat cartea Pikachu Illustrator într-o tranzacție de 5,3 milioane de dolari în 2021. Foto: colaj capturi Youtube.com/@loganpaulvlogs

Celebrul youtuber Logan Paul a vândut o carte de joc Pokémon extrem de rară pentru suma record de 16,5 milioane de dolari, relatează BBC. Vedeta din Statele Unite cumpărase cartea de joc în urmă cu doar cinci ani pentru 5,3 milioane de dolari, un record la acea vreme.

Logan Paul este cunoscut mai ales pentru activitatea sa pe YouTube, dar și pentru cariera în box și wrestling (WWE), unde a câștigat inclusiv titlul SUA. Youtuberul a cumpărat cartea Pikachu Illustrator, cel mai bine conservat exemplar al uneia dintre cele mai rare cărți de joc Pokémon realizate vreodată, într-o tranzacție de 5,3 milioane de dolari în 2021, un record la acea vreme. Acum a vândut-o pentru 16,492 milioane de dolari, preț care include și comisionul casei de licitații Goldin, care a intermediat tranzacția.

Câștigătorul licitației a fost capitalistul de risc AJ Scaramucci, fiul finanțistului și fostului director de comunicare al Casei Albe, Anthony Scaramucci. AJ Scaramucci a spus că aceasta a fost prima achiziție dintr-o planificată „vânătoare planetară de comori”.

Rezultatul licitației a fost „absolut nebunesc”, a spus Paul într-un live pe YouTube, în timp ce în jurul său cădea confetti. Arbitrul Guinness World Records, Sarah Casson, a apărut apoi pentru a declara cartea drept cea mai scumpă carte de joc vândută vreodată la licitație.

Paul a fost apoi surprins de Scaramucci, care i-a povestit despre planul său de a „colecționa ceea ce nu poate fi colecționat”. „Sunt într-o misiune să cumpăr un fosil de dinozaur T-Rex, voi cumpăra Declarația de Independență și nu mă opresc aici”, a spus el. „Acesta a fost doar începutul.”

Youtuberul a inclus și colierul cu diamante pe care îl purta când a debutat în WWE la WrestleMania 38 în 2022, pe care l-a pus la gâtul lui Scaramucci.

O carte de joc aproape perfectă

Cărțile Pikachu Illustrator au fost emise ca parte a unui concurs în 1998 și se știe că există doar aproximativ 40.

Cartea lui Paul a fost singura dintre acestea evaluată cu nota 10 de către PSA (Professional Sports Authenticator), organizație care evaluează starea cărților de joc, ceea ce înseamnă că este o „carte de joc practic perfectă”.

Cărțile de joc legate de extrem de populara franciză japoneză de animație au crescut puternic în valoare în ultimii ani.

Șeful casei de licitații, Ken Goldin, a fost văzut convingându-l pe Paul să renunțe la posesia sa de preț în cel mai recent sezon al serialului Netflix „King of Collectibles: The Goldin Touch”.

„Piața Pokémon este în plină explozie. Domină piața și aceasta este cartea numărul unu”, i-a spus Goldin. El i-a oferit lui Paul un avans de 2,5 milioane de dolari și un procent din tot ce se va vinde în licitația sa Pokémon și TCG (joc de cărți colecționabile), unde Pikachu Illustrator era piesa principală. Paul a recunoscut că banii i-ar fi utili pentru a acoperit costurile nunții sale. „Nu sunt revânzător. Sunt colecționar”, i-a spus el lui Goldin în emisiune. „Dar, sincer, aș avea nevoie de lichidități. Sunt bun la făcut bani. Sunt și mai bun la cheltuit bani.” Paul s-a căsătorit cu modelul danez Nina Agdal într-o nuntă luxoasă pe lacul Como, în Italia, în august 2025.